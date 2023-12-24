Участники акции протеста в Сербии пошли на штурм администрации Белграда

Группу туристов сирийского происхождения, отправившихся в горный поход на востоке Германии, приняли за нелегальных мигрантов и чуть не задержали. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, эта ситуация произошла в ноябре. Группа туристов сирийского происхождения отправилась в горный поход в регион Саксонская Швейцария. В компании было 55 человек, большинство из которых говорили между собой на арабском.

Судя по всему, группа вызывала подозрения у местных жителей, и они обратились в полицию. Полицейские проверили документы у участников группы, убедились, что они находятся на территории страны легально, и уехали.

«Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», - пожаловался один из организаторов похода Айхам Тахан.

Этот турклуб был создан специально для сирийских мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться в Германии и найти новых друзей.

Ранее стало известно, что Финляндия будет доплачивать беженцам , которые захотят вернуться домой. МВД страны сообщило, что выплата лицам за отказ в предоставлении убежища увеличится в 25 раз - с 200 до 5000 евро. Мера вступит в силу с 1 января 2024 года.