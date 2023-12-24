Участники акции протеста в Сербии пошли на штурм администрации Белграда
Акции протеста после выборов в парламент Сербии продолжаются с 17 декабря. Депутаты из списка «Сербия против насилия» в седьмой раз вывели сторонников на улицу Белграда и окружили здание администрации города. Об этом сообщило издание RTS.
Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов, внутри забаррикадировались сотрудники жандармерии, которые бросили в толпу шашку слезоточивого газа.
Возмущенная толпа пошла на штурм здания. В частности, собравшиеся выбили окна в помещениях и начали ломать двери.
Лидер списка «Сербия против насилия» призвал сторонников окружить здание, а оставшимся политикам войти в здание и выступить с обращением с балкона.
По оценке журналистов, на этой акции людей собралось больше, чем в прошлые дни. Толпа уже перекрыла центральные улицы и установила сцену около здания.