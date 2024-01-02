Участника Олимпиады зарезали в Кении

«Представители World Athletics потрясены и опечалены известием о кончине Бенджамина Киплагата. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям, семье, товарищам по команде и коллегам-спортсменам», - указали в сообщении.

По предварительным данным, неизвестные ударили 34-летнего спортсмена ножом в грудь и шею. По факту убийства полиция начала расследование.

Киплагат специализировался в беге на 3000 метров с препятствиями. На Олимпиаде в 2008 году он смог занять девятое место. На Играх в Лондоне в 2012 году Бенджамин Киплагат попал в финал, но его дисквалифицировали.

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