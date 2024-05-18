18 мая 2024, 09:00

Участник Евровидения от Нидерландов оказался в шаге от суда

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В начале июня участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции. Поводом для разбирательств стал «угрожающий жест» артиста в эфире, сообщил телеканал NOS.

Завершающий этап Евровидения прошел 11 мая в Мальме. Европейский вещательный союз (EBU) решил отстранить певца от конкурса после того, как он продемонстрировал «угрожающий жест» в адрес девушки-оператора. Она запечатлела Кляйна на видеокамеру, когда тот попросил не делать этого.

По словам адвоката артиста Яна-Оке Фельта, Кляйн не признает, что угрожал этой женщине. Юрист указал на договоренность между певцом и организаторами, по которой его не должны были снимать во время выхода со сцены. Однако оператор не прекратила съемку, проигнорировав требования артиста, после чего он оттолкнул камеру.

Представители шведской полиции сообщили РИА «Новости» об окончании расследования конфликта с Кляйном. Через несколько недель решится вопрос о возбуждении дела и возможном суде.

Пока шло следствие, артист Йост Кляйн вынужден был оставаться несколько дней в Швеции. Нидерландская сторона отметила, что наказание для певца за случившееся оказалось непомерно суровым.

Суд Скандалы Евровидение Швеция Нидерланды
18 мая 2024, 08:01
Операцию Израиля в Рафахе по запросу Алжира и Словении обсудят в Совбезе ООН
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Алжир и Словения обратились к ООН с требованием провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания рассказал, что заседание назначили на 20 мая. Главной темой встречи станет ситуация в Рафахе, который находится на южной границе палестинского анклава с Египтом.

«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика - Рафах», - отметил собеседник агентства.

Ранее израильские военные обстреляли Рафах после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы заявили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах. По данным ООН, в сектор Газа практически прекратили поставлять топливо. Больше всего от его дефицита пострадал юг анклава. Заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак назвал ситуацию с топливом критической.

Израиль Египет ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 мая 2024, 07:22
Трамп предупредил о возможном начале третьей мировой войны до выборов в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Третья мировая война может разразиться в ближайшие пять месяцев, еще до выборов президента в США. Об этом заявил американский экс-лидер Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Миннесота. Трансляцию выступления в прямом эфире провел телеканал CNBC-TV18.

Политик рассказал, что США предстоят опасные месяцы из-за того, что у власти находится Джо Байден.

«С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», - указал кандидат в президенты.

Трамп добавил, что не допустил бы украинский конфликт, если бы занимал пост лидера США. Политик добавил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре обязательно урегулирует эту ситуацию.

Ранее Байден и Трамп договорились провести дебаты 27 июня. Известно, что встреча пройдет на площадке канала CNN. Имена ведущих дебатов и другие детали дебатов пока не раскрываются.

США Дональд Трамп Оружие Выборы президента США Выборы
18 мая 2024, 03:52
Заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощечиной для США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина, высказанные в ходе двухдневного визита президента РФ в Пекин, стали пощечиной для США. Такое мнение выразили журналисты газеты Financial Times.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», - заявили журналисты.

Авторы статьи привели пример слова Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между Россией и Китаем. Также на встрече лидеров прозвучало обещание противостоять американскому давлению.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство в правительстве США. Он отметил, что власти будут отслеживать развитие сотрудничества между обеими странами.

США Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
18 мая 2024, 03:31
К участникам стихийной акции в центре Бишкека на переговоры вышла полиция
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участники стихийной акции в центре Бишкека согласились разойтись в результате переговоров с начальником ГУВД города Азаматом Токтоналиевым. Об этом сообщило агентство 24.kg.

По данным авторов статьи, разговор с жителями города прошел в спокойной обстановке.

Ранее сообщалось, что в центре Бишкека собрались около тысячи человек. Люди вышли на улицу из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, разместившимися в одном из городских хостелов. Драка произошла в понедельник, 13 мая. В результате конфликта несколько человек пострадали. Полицейские задержали 10 участников драки. Задержанные записали видео с извинениями.

В пятницу вечером жители Бишкека вышли на улицы, чтобы «разобраться» с иностранцами. Полиция оцепила несколько улиц в центре города, чтобы не допустить беспорядков.

Драки Киргизия Беспорядки Полиция

Новости по теме