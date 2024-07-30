30 июля 2024, 15:23

Участницу церемонии открытия Олимпиады затравили в интернете

Global Look Press
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Французский ди-джей Барбара Бутч после участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже заявила о травле, с которой столкнулась в социальных сетях. Представляющая интересы артистки адвокат Одрэ Мселлати в комментарии Francetvinfo заявила, что ее клиентка подала жалобу для судебного преследования хейтеров.

По словам защитницы, артистка столкнулась с угрозами смерти, пыток и изнасилования, а также оскорблениями антисемитского, гомофобного и сексистского характера.

«Барбара Бутч сегодня подаст жалобу на эти оскорбления, независимо от того, совершены ли они гражданами страны или иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто в будущем попытается запугать ее», - подчеркнула Мселлати.

Сама артистка заявила, что всю свою жизнь посвятила тому, чтобы не быть жертвой, поэтому она не намерена молчать о том, что сейчас происходит.

Основное недовольство хейтеров вызвал эпизод шоу, в котором они увидели пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую сочли кощунством и надругательством на христианством. Художественный руководитель церемонии Томас Джолли заявил, что на сцене показали языческий праздник, связанный с богами Олимпа.

После развернувшегося скандала вокруг открытия соревнований Международный олимпийский комитет заявил, что цели нанести оскорбление или проявить неуважение к какой-либо религиозной группе постановщики церемонии не преследовали. При этом организация официально принесла извинения за то, что кого-то оскорбили отдельные сцены.

Скандалы Франция Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 15:08
Германию назвали лидером ЕС в предстоящей войне с Россией
РИА «Новости»
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Власти Германии стали основным драйвером, который подталкивает Евросоюз к предстоящей войне с Россией. Они уже заявили о планах по предоставлению своей инфраструктуры для подготовки 800 тысяч солдат НАТО для предстоящего противостояния. Об этом в своей колонке для портала InfoBRICS написал обозреватель и политический аналитик Драголюб Боснич.

По словам автора, Германия готова предоставить свои порты, автострады и железные дороги для продвижения войск Североатлантического альянса к восточным границам. С учетом огромного количества оружия и задействованных транспортных средств переброска сил займет около трех месяцев, оценил Боснич.

«Подобные заявления, а также беспрецедентное количество живой силы, вооружений и военной техники свидетельствуют о том, что НАТО не только стремится подготовиться к войне, но и планирует ее начать», - написал аналитик.

Автор отметил, что заявление властей Германии об использовании гражданской инфраструктуры в военных целях сделает ее законной целью для ударов российским высокоточным оружием, которое очень быстро превратит ее в руины.

По словам Боснича, вместо того, чтобы прислушиваться к предупреждениям российских властей, которые неоднократно предупреждали об опасности такого поведения, страны Евросоюза рассматривают возвращение обязательного воинского призыва, что превратит блок в настоящую военную структуру, которая сольется с НАТО или станет самостоятельным игроком на мировой арене.

О подготовке Запада к войне против России ранее заявлял президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что своей целью мировые игроки поставили разделение захваченной территории страны, чтобы получить доступ к ее ресурсам. Оценивая шансы на победу Вучич заявил, что сейчас Запад не готов к подобным шагам, но подготовку при этом не прекращает.

Германия Войны Россия Евросоюз
30 июля 2024, 15:06
Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил Лукашенко о помиловании
РИА «Новости»
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Приговоренный к казни гражданин Германии Рико Кригер обратился с прошением о помиловании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы республики.

«В кабинете Лукашенко только что обсуждали дело немца Рико Кригера, которого приговорили к исключительной мере наказания. Он подал прошение о помиловании», - отметили журналисты.

По информации источника канала, белорусский лидер пригласил к себе погруженных в процесс людей, чтобы узнать мнения и подробности дела.

Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии. Среди них - сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, наемничество, теракт, умышленное повреждение путей сообщения и агентурная деятельность.

Ранее Кригер пожаловался, что Германия бросила его и не идет на контакт с белорусскими властями.

Германия Белоруссия
30 июля 2024, 14:10
Названо единственное основание для новых выборов в Венесуэле
Global Look Press
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Проведение повторных президентских выборов в Венесуэле после победы Николаса Мадуро является нереальным сценарием. За совместным заявлением кабминов девяти стран Латинской Америки стоят США, для которых Мадуро является неудобным политиком, заявил в беседе с 360.ru политолог Сергей Маркелов.

Далее - его прямая речь.

Никаких повторных выборов в Венесуэле не будет. Извините меня, но какого лешего другие страны могут объединяться и заставлять президента переизбираться ? Юридически и с точки зрения международного права - это чушь собачья.

Вся это ситуация стала прямым следствием нынешней политический турбулентности. Неужели власти девяти стран словно проснулись утром и задались вопросом, что им не нравятся выборы Мадуро ? Тут возникает вопрос сразу, а почему это произошло? И ответ на него простой: это показатель еще одной плоскости, которая появилась в современном мире. Мы понимаем, что эти девять стран самостоятельно никогда бы в жизни между собой не договорились и не сказали, что им не нравится Мадуро.

Всего лишь пешки Сверху над этими государствами есть генеральный директор. А эти девять ребят - лишь исполнительные директора, если рассуждать метафорически. Кто-то создал эту коалицию, возникла политическая история, чтобы попробовать ослабить всем неудобного Мадуро.

Но не думаю, что он пойдет на поводу у этого. Этого не поймет ни народ, ни элита страны. Скажут: ну, точно с ума сошел. Я убежден, что повторные выборы невозможны.

Единственный сценарий, при котором они могут состояться, - это смерть Мадуро, физическое его устранение. Либо уничтожение экономики государства, что будет равно политической гибели президента.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы Латинская Америка
30 июля 2024, 14:04
Новые заявления о влиянии России на выборы в США предрекли в Кремле
РИА «Новости»
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Заявлений о якобы планах России повлиять на выборы в США будет все больше по мере их приближения. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Россия и глава российского государства лично по сути являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы и демократы в ходе политической борьбы, особенно в предвыборной кампании», - заявил он.

Песков отметил, что «американское разведсообщество» поддается модным трендам, по которым лучше врага, чем Россия, им не придумать.

При этом Песков назвал обвинения России о якобы вмешательстве в выборы абсурдными.

«Мы это решительно отвергаем», - подчеркнул он.

Также пресс-секретарь президента добавил, что эксплуатация подобной темы наносит двусторонним отношениям непоправимый вред.

Ранее российская Служба внешней разведки обвинила США во лжи из-за заявлений о якобы вмешательстве в выборы.

США Дмитрий Песков Россия Выборы президента США Выборы

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