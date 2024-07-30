Участницу церемонии открытия Олимпиады затравили в интернете

По словам защитницы, артистка столкнулась с угрозами смерти, пыток и изнасилования, а также оскорблениями антисемитского, гомофобного и сексистского характера.

«Барбара Бутч сегодня подаст жалобу на эти оскорбления, независимо от того, совершены ли они гражданами страны или иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто в будущем попытается запугать ее», - подчеркнула Мселлати.

Сама артистка заявила, что всю свою жизнь посвятила тому, чтобы не быть жертвой, поэтому она не намерена молчать о том, что сейчас происходит.

Основное недовольство хейтеров вызвал эпизод шоу, в котором они увидели пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую сочли кощунством и надругательством на христианством. Художественный руководитель церемонии Томас Джолли заявил, что на сцене показали языческий праздник, связанный с богами Олимпа.

После развернувшегося скандала вокруг открытия соревнований Международный олимпийский комитет заявил, что цели нанести оскорбление или проявить неуважение к какой-либо религиозной группе постановщики церемонии не преследовали. При этом организация официально принесла извинения за то, что кого-то оскорбили отдельные сцены.