26 января 2024, 16:39

Участки на выборах президента откроют во всех странах с посольствами России

РИА «Новости»
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Участки на выборах президента России откроются во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что избирательные участки откроют даже в недружественных России государствах, если там есть посольства.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», - подчеркнула дипломат Захарова добавила, что Россия проработает вопрос обеспечения безопасности членов избирательной комиссии и граждан, которые будут голосовать за рубежом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что недоброжелатели попытаются вмешаться в выборы президента. По ее словам, противники России предпримут недружественные шаги и усилят информационную войну.

Мария Захарова Россия МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024
26 января 2024, 16:33
Медведев предрек создание Техасской Народной Республики
Unsplash
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Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что уже говорил об этом в конце позапрошлого года в шутливом предсказании. По его словам, власти США продемонстрировали полную неспособность справиться с миграционным кризисом, разгоревшемся в крупнейшем штате.

«Его губернатор смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки. Все что угодно - лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу», - написал Медведев.

Это еще один пример ослабления американской гегемонии, которое происходит в результате действий самих представителей США. Власти могут «довести до белого каления» население Техаса, которое уже всерьез задумалось об отделении.

«История знает случаи, когда отдельные штаты попытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию. Все это привело к кровавой гражданской войне, унесшей жизни тысяч и тысяч людей», - напомнил Медведев.

Так или иначе, США рискуют столкнуться с конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового противостояния, добавил политик.

О возможности выхода Техаса из состава США сообщили американские СМИ. Такие заявления являются популистским маневром , считает политолог Виктор Мизин.

США Дмитрий Медведев
26 января 2024, 16:20
Внезапный визит Путина в Калининград напугал страны Евросоюза
РИА «Новости»
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Внезапная поездка президента Владимира Путина в Калининград напугала приграничные страны Евросоюза. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, российский лидер вызвал панику своей поездкой и нарастил опасения по поводу возможного конфликта с НАТО. Это связано с тем, что в ЕС боятся, будто Калининград станет очагом противостояния в будущем.

В тот момент, когда Путин приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд привели в боевую готовность.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы», - предположили авторы материала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что визит Путина в Калининград не является неким посланием НАТО. Это обычный рабочий момент - глава государства работает над развитием всех регионов страны.

Путин прибыл в Калининград 25 января. Он встретился со студентами в университете Канта и провел переговоры с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Россия Евросоюз НАТО Владимир Путин Калининград
26 января 2024, 16:08
ООН сравнила казнь азотом в США к пыткам
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Казнь заключенного азотом в Соединенных Штатах можно приравнять к пыткам. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, чьи слова привел сайт Barron`s.

Подобная мера несовместима с правом на жизнь, подчеркнул представитель организации. Он выразил сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме.

«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», - подчеркнул Тюрк.

Он призвал все государства ввести мораторий на казнь и способствовать ее дальнейшей отмене.

Казнь при помощи чистого азота применили в США впервые. Мужчину приговорили за заказное убийство женщины в 1988 году. В результате проведенной процедуры Кеннета Смита объявили мертвым, сообщил губернатор Алабамы Кей Айви.

Ранее к смертной казни приговорили жителя Японии. Синдзи Аоба признали виновным в поджоге анимационной студии Kyoto Animation Co.

США Заключенные Убийства ООН
26 января 2024, 16:03
«Не тратьте бумагу». Захарова высмеяла попытки Запада остановить Россию на пути к победе
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Страны Запада хотели нанести России стратегическое поражение, но их планы провалились. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Вы не так давно кричали от том, что России нужно нанести стратегическое поражение. И не случилось. Теперь вы срочно переписываете эти бумажки и придумываете новые слоганы», - отметила дипломат.

По ее словам, Запад после неудавшихся попыток дестабилизировать Россию объявил о недопустимости ее победы. Захарова иронично прокомментировала действия европейских стран и США, посоветовав им смириться с провалом.

«Вы не тратьте бумагу, вам снова придется придумывать что-нибудь новенькое. Вам не удастся остановить нас на пути к нашей победе», - заключила представитель МИД.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о ведении Западом информационной войны против России и населения собственных стран. По его словам, западные политики делают скандальные заявления, чтобы оправдать гибридную антироссийскую агрессию.

США Мария Захарова Россия Запад МИД РФ

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