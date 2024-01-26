Участки на выборах президента откроют во всех странах с посольствами России

Она отметила, что избирательные участки откроют даже в недружественных России государствах, если там есть посольства.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», - подчеркнула дипломат Захарова добавила, что Россия проработает вопрос обеспечения безопасности членов избирательной комиссии и граждан, которые будут голосовать за рубежом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что недоброжелатели попытаются вмешаться в выборы президента. По ее словам, противники России предпримут недружественные шаги и усилят информационную войну.