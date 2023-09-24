Участие солдат НАТО в конфликте на Украине допустили в США

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«Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска», - считает обозреватель.

На Украине уже есть «советники» Североатлантического альянса, отметил Брайен и напомнил, что советники НАТО также были во Вьетнаме перед введением в страну американской армии. Эксперт уверен, что при переизбрании Джо Байдена на второй президентский срок, контингент НАТО направится на Украину, чтобы попытаться «спасти» ее. Это будет означать войну в Европе, заявил Брайен.