Участие Путина в китайском форуме показало поддержку Россией инициативы — Си Цзиньпин

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Си Цзиньпин также отметил, что Россия поддерживает форум по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь», который организовало китайское правительство.

«Господин президент, вы уже в третий раз принимаете участие в форуме международного сотрудничества „Один пояс, один путь“, что демонстрирует поддержку российской стороной данной инициативы», - сказал он, обращаясь к Путину.

Председатель КНР отмечал, что между Россией и Китаем сложились не только взаимовыгодные партнерские отношения, но и крепкая дружба. КНР готова отстаивать и защищать международную справедливость вместе с РФ.

Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для выступления на открытии форума «Один пояс, один путь» и проведения ряда двусторонних встреч. Российского президента встретили в Китае с «красной дорожкой» , которой не было во время визита американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Путин на открытии «Один пояс, один путь» пригласил заинтересованные страны к развитию Северного морского пути. Он отметил, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее Путин назвал значимым проектом строительство газопровода в Китай через Монголию. Президент добавил, что работы будут продвигаться в хорошем темпе.