Армянские власти должны отдавать себе отчет, что речь идет о заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России, подчеркнула дипломат. Он добавила, что руководство республики целенаправленно разрушает союзнические отношения с РФ, которые еще недавно назвали важнейшим фактором процветания Армении.

«Демонстративный антироссийский жест официального Еревана», - сказала Захарова, отвечая на вопрос об участии Армении в конференции на Мальте.

Украинские власти пытаются продвигать план урегулирования конфликта, предложенный президентом Владимиром Зеленским и не учитывающий позицию российской стороны. Соответствующие консультации, на которые РФ не приглашали, проходили летом в Дании и Саудовской Аравии. Последняя встреча состоялась на Мальте 28–29 октября.

Журналисты заявили, что мирный саммит Украины на Мальте закончился провалом из-за ситуации на Ближнем Востоке. Государства Глобального Юга не проявили ожидаемого интереса к «Формуле мира», предложенной украинскими властями.