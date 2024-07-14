14 июля 2024, 10:11

Участь Кеннеди. Госдума — о покушении на Трампа

Global Look Press
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Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».

Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля пролетела в сантиметре от его головы и задела ухо. Под руки политика увели охранники.

«Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это, видимо, кому-то сильно не нравится», - прокомментировал депутат.

Российская журналистка Маргарита Симоньян тоже напомнила про убийство Кеннеди на фоне покушения на Трампа.

Во время перестрелки погиб один из зрителей , еще двое получили ранения.

Стрелка ликвидировали , им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Дело будут расследовать как покушение на политика.

Сын бывшего американского президента Дональд Трамп - младший заявил, что отец продолжит политическую борьбу за спасение США после стрельбы. Сейчас жизни политика ничего не угрожает.

США Убийства Стрельба Депутаты Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 11:11
«Реальный конкурент Байдену». Покушение на Трампа назвали политическим заказом
Global Look Press
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Попытка застрелить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа является политическим заказом и демонстрацией американской демократии. Таким мнением поделился в беседе с РИА «Новости» сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

По его словам, жестоко расправляться с неугодными стало нормой жизни в США.

«Покушение на Трампа - это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену», - отметил Цеков.

Он пояснил, что убийство Трампа гарантирует победу главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. По этой причине устранение экс-президента выгодно окружению кандидата.

Байден заявил, что осуждает стрельбу в Трампа на митинге, но не считает это покушением. По его словам, недостаточно фактов, чтобы подтвердить эту версию.

Стрельба Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 10:49
«Сценарий под копирку». Фицо — о покушении на Трампа перед выборами
Global Look Press
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Политические оппоненты экс-президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то схватится за оружие. Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook*.

«Сценарий как под копирку», - написал он, напомнив о недавном покушении на себя.

По мнению Фицо, далее «последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Одна из пуль попала в ухо бывшему президенту США. Силовики ликвидировали стрелка.

Ранее пережил покушение сам Фицо. Политика тоже ранили из огнестрельного оружия. Долгое время премьер был в тяжелом состоянии, он перенес несколько операций. В начале июля Фицо впервые появился на публике.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Стрельба Соцсети Дональд Трамп Оружие Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 10:44
ФБР подтвердило личность подозреваемого в покушении на Трампа
Global Look Press
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ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил телеканал NBC News.

«Подозреваемый был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, подтвердили NBC News в воскресенье утром в управлении ФБР в Питтсбурге», - сообщили журналисты.

Ранее о стрелке рассказал источник газеты New York Post. По его данным, американец прятался на крыше примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

Злоумышленник открыл огонь из винтовки , он целился в голову экс-лидеру США. Однако пуля задела только ухо. В результате стрельбы погиб один человек , нападавшего ликвидировали.

США ФБР Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 10:43
«Впереди опасные времена». Маск потребовал отставки главы американской Секретной службы
Global Look Press
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Главе Секретной службы США следует уйти в отставку, так как его сотрудники не смогли предотвратить стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети Х.

Бизнесмен признался, что на него тоже совершали покушения.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», - подчеркнул предприниматель.

Маск добавил, что нападавших арестовали неподалеку от штаб-квартиры Tesla в Техасе. Он выразил Трампу поддержку и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Злоумышленник открыл стрельбу на митинге политика-республиканца в штате Пенсильвания 14 июля.

Вооруженный винтовкой преступник расположился на крыше промышленного здания неподалеку от сцены и ранил Трампа. Он застрелил одного из зрителей , еще несколько получили тяжелые ранения.

Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы Трампа и задела ухо. Его жизни ничего не угрожает.

США Дональд Трамп Илон Маск Покушение на Дональда Трампа

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