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Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Пуля пролетела в сантиметре от его головы и задела ухо. Под руки политика увели охранники.

«Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это, видимо, кому-то сильно не нравится», - прокомментировал депутат.

Российская журналистка Маргарита Симоньян тоже напомнила про убийство Кеннеди на фоне покушения на Трампа.

Во время перестрелки погиб один из зрителей , еще двое получили ранения.

Стрелка ликвидировали , им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Дело будут расследовать как покушение на политика.

Сын бывшего американского президента Дональд Трамп - младший заявил, что отец продолжит политическую борьбу за спасение США после стрельбы. Сейчас жизни политика ничего не угрожает.