Убыток компании Carlsberg составил почти 6 млрд долларов в 2023 году

В целом за 2023 год убыток компании вырос почти в 40 раз и составил примерно 5,9 миллиарда долларов или 40,788 миллиарда крон. В 2022 году потери Carlsberg насчитывали 1,063 миллиарда крон.

В компании сделали вывод, что к таким колоссальным убытками привела деконсолидация бизнеса в России.

В начале октября прошлого года Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензии с «Балтикой». После этого российский производитель пива не сможет продавать напиток под брендами, принадлежащими датской компании. Соглашение осталось в силе до 1 апреля 2024 года.

В декабре 2023 года топ-менеджеров российской «Балтики» обвинили в работе в интересах Carlsberg Group. Подозреваемых задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова заключили под стражу.