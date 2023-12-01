Уборщица отеля в Испании обворовала туристов, но попалась на скрытую камеру

Туристы Аластер и Сью Коннер заселились в отель Magic Natura Resor вместе с сыном подростком Джеком в сентябре. В один из дней у них из номера пропала пачка сигарет и духи. В итоге семья провернула хитрую уловку, чтобы разобраться в случившемся.

Перед уходом туристы сфотографировали положение вещей в комнате, а их сын положил ноутбук в туалетный столик и включил на нем режим видеонаблюдения. Когда путешественники вернулись и посмотрели записи, то увидели на кадрах воровку. Уборщица отеля проникла в их номер, рылась в вещах и прятала их под футболку.

Супруги отметили, что из помещения пропали вещи на сумму 750 евро (около 73 тысяч рублей). Среди них были 385 евро наличными. После происшествия туристическая компания обещала семье возместить убытки.

Ранее сотрудница аэропорта на Филиппинах съела 300 долларов , украденных у одного из пассажиров. Женщина попала на камеры видеонаблюдения. В итоге работницу воздушной гавани отстранили от работы.