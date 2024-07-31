Убийство главы политбюро ХАМАС решительно осудили в Кремле
Россия решительно осудила атаку Израиля, которая привела к смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории Ирана. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к смерти господина Исмаила Хании», - сказал Песков.
Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели председателя политбюро движения Исмаила Хании вследствии израильского удара по резиденции в Тегеране. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Ответственность за смерть Хании движение возложило на Израиль и США, а также подчеркнуло, что удар не останется без ответа.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее также пообещал Израилю возмездие за убийство Хании. По его словам, еврейское государство подготовило почву для наказания.