Убийцы сбежавшего в Испанию Кузьминова стреляли в него шесть раз

По данным издания, двое нападавших вышли из машины, окликнули Кузьминова и стали стрелять. Кузьминов получил шесть пуль и упал на пандус. Убийцы сели в автомобиль и, уезжая, переехали россиянина. Он скончался на месте.

Газета сослалась на информацию следственных органов, указавших, что на месте убийства нашли гильзы от девятимиллиметровых патронов.

Представитель Гражданской гвардии Испании заявил, что Кузьминов жил «нескромно», часто ходил в бары. Преступление совершили «явно профессионалы», подытожил он.

Кузьминов в 2023 году угнал вертолет и какое-то время скрывался на Украине. Затем он перебрался в Испанию. В феврале 2024 года его нашли убитым.