Женщина приехала на турецкий курорт в начале года и пропала. Она ушла в горы одна, оставив личные вещи в гостинице, и не вернулась. Ее разыскивали полиция и волонтеры, 12 января они обнаружили тело россиянки. По данным Telegram-канала, подозреваемый мужчина участвовал в поисках погибшей.

Местные жители также рассказали, что жена гида - тоже россиянка. Она разругалась с супругом и забрала детей с собой, отметили в канале.

Ранее СМИ заявили, что убитую возле Кемера туристку могли похитить ради выкупа.

Труп россиянки обнаружили рядом с ее телефоном - неподалеку от дома гида. Волонтеры обходили эти места несколько раз, но ничего не находили. Авторы канала предположили, что злоумышленник мог подкинуть улику и перенести туда тело позже.