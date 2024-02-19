19 февраля 2024, 18:42

Убившего котенка мужчину потребовали отправить в тюрьму в Турции

Freepik
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В Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей, сообщило РИА «Новости».

Прокуратора одного из районов Стамбула возбудила дело против местного жителя и потребовала заключить его под стражу на срок до четырех лет за жестокое обращение с животным. Гражданин Кельоглан избил котенка, а затем оставил его умирать.

Видеозапись издевательства над животным оказалась в Сети. Обвиняемый в ходе допроса признал свою вину. Петицию с требованием осудить и арестовать живодера подписали уже более 244 тысяч человек. Среди чаще всего встречающихся комментариев есть опасения, что «завтра он сделает то же самое с нашими детьми».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли кота после того, как над ним издевались живодеры. У бездомного животного были сильно повреждены лапы, в результате чего произошел некроз тканей. У четвероногого также было зафиксировано сильное истощение и обезвоживание. Врачи были вынуждены пойти на операцию с ампутацией конечностей.

Турция Петиции Животные Живодеры
19 февраля 2024, 18:29
Осужденный во Франции на 10 лет российский болельщик вышел из тюрьмы
Unsplash
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Российский футбольный болельщик Павел Косов, приговоренный во Франции к 10 годам лишения свободы, покинул территорию тюрьмы. Об этом сообщил «Матч ТВ».

В кабинете юридической компании «Дюфло и Партнеры» заявили, что Косов находится в здании российского консульства. Россиянин планирует вернуться на родину, но пока не может этого сделать из-за бюрократических вопросов.

«Его встретил консул и отвез в консульство РФ в Марселе, где он сейчас находится. Ожидаем, что сегодня Косов отправится в Россию, где его ждут родные», - указал представитель юридической фирмы.

Футбольного болельщика задержали в 2018 году в Германии из-за драки во время чемпионата Европы в Марселе в 2016 году. Французский суд в 2020 году постановил лишить россиянина свободы сроком на 10 лет. В феврале Косова освободили условно-досрочно.

Ранее финский суд приговорил россиянина Воислава Тордена к 40 дням тюрьмы. Такое наказание мужчина получил из-за нарушений запрета на въезд в страны Шенгена.

Суд Футбол Тюрьмы Россия Франция
19 февраля 2024, 18:18
Путин разрешил Экспобанку купить акции HSBC Bank
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% долей в «Эйч-эс-би-си банке» у HSBC Europe B.V. Распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение акционерным обществом „Экспобанк“ сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале „Эйч-эс-би-си банк (РР)“», - указано в документе.

Группа HSBC приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии осенью 2023 года. Решение приняли, чтобы «минимизировать операционное воздействие» на страны. Однако один из бизнес-руководителей, имеющий дело с российскими компаниями, идею не поддержал.

До этого компания HSBC приобрела подразделение недавно обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank в Великобритании. Стороны заключили сделку при содействии Банка Англии.

Банки Россия Владимир Путин
19 февраля 2024, 17:46
Индия экспортировала в США российскую нефть на сумму в миллиард долларов
Unsplash
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Россия смогла в 2023 году получить порядка 37 миллиардов долларов от продажи нефтепродуктов Индии, которая перерабатывала их и экспортировала в другие страны, в том числе США. Об этом сообщило издание CNN.

Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) показал, что США являются крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов из Индии. С начала декабря 2022 года до конца 2023 года американская сторона закупила этих энергоресурсов на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

«Москва нашла способ обогатиться за счет этого процесса переработки и экспорта», - заключили аналитики.

Ранее о покупке Европой российской нефти через Индию сообщила газета The Independent. Страны Евросоюза скупают рекордные объемы энергоресурсов, несмотря на санкции против России. Благодаря индийскому экспорту российских нефтепродуктов потребители в Европе получили значительное количество российских нефтепродуктов.

США Индия Доллары США Европа Нефть Россия Экономика
19 февраля 2024, 15:54
«Не скрывают поддержки Кремля». Премьер Чехии резко высказался о протестующих фермерах
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Фермеры, выходящие на протесты в Праге из-за недостаточных мер поддержки сельского хозяйства, являются сторонниками России. Об этом заявил Премьер Чехии Петр Фиала в соцсети X.

«Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», - указал он.

Фиала отметил, что в протестах отказались участвовать основные организации, защищающие интересы аграриев. Премьер добавил, что правительство разрабатывает ряд мер, которые помогут справиться с чрезмерной бюрократией и «снизить воздействие от европейских регулировок».

Забастовки фермеров прошли во многих странах Европы. Представители аграрной отрасли выступают против непродуманной зеленой политики ЕС и недостаточной поддержки со стороны государства. В Германии протестующие фермеры заблокировали тракторами здание правительства в Берлине, а во Франции аграрии перекрывали дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Чехия Кремль Сельское хозяйство Протесты Россия Фермеры

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