Убившего котенка мужчину потребовали отправить в тюрьму в Турции

Прокуратора одного из районов Стамбула возбудила дело против местного жителя и потребовала заключить его под стражу на срок до четырех лет за жестокое обращение с животным. Гражданин Кельоглан избил котенка, а затем оставил его умирать.

Видеозапись издевательства над животным оказалась в Сети. Обвиняемый в ходе допроса признал свою вину. Петицию с требованием осудить и арестовать живодера подписали уже более 244 тысяч человек. Среди чаще всего встречающихся комментариев есть опасения, что «завтра он сделает то же самое с нашими детьми».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли кота после того, как над ним издевались живодеры. У бездомного животного были сильно повреждены лапы, в результате чего произошел некроз тканей. У четвероногого также было зафиксировано сильное истощение и обезвоживание. Врачи были вынуждены пойти на операцию с ампутацией конечностей.