18 января 2024, 02:44

Убивает за 7 дней. Китайские ученые создали новый коронавирус

Unsplash
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Китайские ученые создали новый вирус из рода коронавирусов, способный вызывать смерть в 100% случаев. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи дали ему название «коронавирус-убийца». Эксперимент провели в рамках изучения вирусов, чтобы в дальнейшем научиться бороться с ними эффективно. Китайские вирусологи назвали его отличной моделью для понимания патогенных механизмов SARS-CoV-2.

Новый вирус обнаружили у малазийских панголинов. В ходе экспериментов вирус-мутант перенесли в организм мышей. Во время наблюдений выяснилось, что зараженные грызуны умирали в течение семи-восьми дней. Как оказалось, вирус съедал их органы.

Также ученые пришли к выводу, что вирус передается по воздуху. В первые дни после заражения грызуны испытывали слабость и теряли вес. Затем глаза мышей белели и они умирали.

Минздрав США ранее сообщил, что китайские исследователи выявили коронавирус за две недели до того, как эту информацию передали в ВОЗ.

Ученые Китай Коронавирус в России и в мире
18 января 2024, 01:57
Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19
РИА «Новости»
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Китайские ученые выявили смертельный коронавирус за две недели до того, как власти страны передали эту информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минздрава США.

Китайский исследователь загрузил в базу данных почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 28 декабря 2019 года. Об этом стало известно, так как база управляется правительством США.

По мнению экспертов, эти две недели могли сыграть важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Это относится не только к определению путей распространения вируса, но и к своевременной разработке вакцин и средств защиты.

«Это подчеркивает, насколько осторожно мы должны относиться к точности информации, которую обнародовало китайское правительство», - заявил вирусолог онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум.

Издание отметило, что в то время власти КНР описали вспышку заболевания в Ухане как вирусную пневмонию «неизвестного происхождения», а оптовый рынок морепродуктов, где она произошла, на тот момент еще не закрыли.

Ранее бразильские ученые выяснили, что веганская или вегетарианская диеты снижают риск заражения коронавирусом на 39%.

США Здравоохранение Минздрав Китай Коронавирус в России и в мире
18 января 2024, 01:55
Россия запретит Великобритании рыболовство в Баренцевом море
РИА «Новости»
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Россия может запретить Великобритании рыболовный промысел в водах Баренцева моря. МИД и Минсельхоз уже внесли законопроект в правительство. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник в кабинете министров.

По данным газеты, английские рыболовные суда осуществляют промысел в Баренцевом море на основе соглашения почти 70-летней давности. Документ действует до тех пор, пока одна из сторон не разорвет его.

«Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», - сказано в пояснении к законопроекту.

Согласно источнику «Известий», правительство поддержало проект. Этот шаг российских властей станет ответом на то, что в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о приостановке некоторых положений международных договоров о налогообложении с 38 странами - в том числе, с Великобританией. Приостановка будет действовать до тех пор, пока эти государства не устранят нарушения экономических интересов и прав физических и юридических лиц из России.

Великобритания Запреты Санкции Россия Владимир Путин Рыбалка
18 января 2024, 01:26
Обезглавленный труп нашли на пляже пятизвездочного отеля в Турции
РИА «Новости»
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Труп человека без головы и правой руки нашли на пляже пятизвездочного отеля в турецком городе Анталье. Об этом сообщила газета Alanya Postası.

«Сотрудники отеля в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки», - написало издание.

Пол и личность погибшего установить не удалось. Тело отправили на судмедэкспертизу.

В ноябре 2023 года в курортном районе Бодрума нашли тела двух женщин. Погибшими оказались 40-летняя российская модель Ирина и ее 15-летняя дочь. Россиянок застрелили, после чего их трупы завернули в простыню и связали веревкой.

Летом 2023 года в морозильной камере в одном из домов турецкого Измира нашли расчлененные трупы четырех человек. Как выяснила полиция, тела принадлежали трем женщинам и одному мужчине из Туркменистана.

Турция Убийства Отели Женщины Полиция
18 января 2024, 00:54
Папа римский Франциск назвал секс «даром божьим»
РИА «Новости»
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Папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «даром божьим», которому серьезно грозит просмотр порнографии. Его процитировала газета L’Unione Sarda.

Папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «даром божьим», которому серьезно грозит просмотр порнографии. Его процитировала газета L’Unione Sarda.

«Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости», - отметил он.

Понтифик призвал верующих перестать смотреть порнографию в «защиту любови», чтобы выиграть битву против похоти. Он напомнил о целомудрии, назвав его добродетелью, которую не стоит путать с сексуальным воздержанием.

«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим», - пояснил папа римский.

По его словам, любовь проявляется в уважении к другим, стремлении к их счастью и развитии сочувствия к их чувствам.

Перед Новым годом папа римский Франциск помолился о тысячах погибших в вооруженных конфликтах в 2023 году и призвал к совести тех, кто получает от этого выгоду.

Отношения Секс Папа римский

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