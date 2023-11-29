Убитая в Турции россиянка работала моделью

В материале сказано, что погибли россиянка Ирина и ее шестилетняя дочь - их застрелили. По предварительной информации, трупы завернули в простыню и связали веревкой. Об исчезновении матери и ребенка заявили друзья погибшей.

Издание выяснило, что женщина принимала участие в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме. После произошедшего в розыск объявили «иностранного гражданина».

В сентябре в Турции погибла другая жительница России - Анастасия. По неуточненным данным, ее убил сириец в северной части города Эрзурум. С ним женщина познакомилась в интернете за восемь месяцев до своей смерти. Подозреваемый работал бариста в кофейне. В полиции он сообщил, что поссорился с жертвой и перерезал ей ногу куском стекла.