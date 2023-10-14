«Убить как можно больше». ХАМАС планировал масштабную атаку на школы Израиля

Читайте нас в:

«ХАМАС создал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы убить „как можно больше людей“», - сказали в эфире американского канала.

Далее палестинские боевики хотели увезти выживших заложников в сектор Газа. Такие приказы командование ХАМАС дало двум спецподразделениям. В найденных документах прописаны четкие действия по окружению израильской деревни и нападению на места, где собираются мирные жители. Там же были подробные карты.

В частности, на одной из страниц с пометкой «совершенно секретно» изложен план нападения на кибуц, в котором указываются две школы и молодежный центр.

Ранее Армия обороны Израиля приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. До этого ЦАХАЛ провел танковые и пехотные рейды в секторе Газа с целью выявить противника и найти заложников.