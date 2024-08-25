25 августа 2024, 13:36

«Убирайся из Франции!» Медведев предупредил, что за Макроном придет «армия Дурова»

РИА «Новости»
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно срочно покинуть страну из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в шутку заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х.

«Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идет армия Дурова», - написал Медведев.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Иностранные СМИ сообщили, что предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Ему также могут предъявить обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

Ранее Медведев назвал главную ошибку Дурова. По мнению политика, бизнесмен просчитался, уехав за границу. Дуров всегда будет для Запада «непредсказуемым и опасным россиянином», несмотря на его желание быть «человеком мира». Посольство России во Франции объявило о работе по делу о задержании Дурова.

Дмитрий Медведев Соцсети Эммануэль Макрон Telegram Самолеты Россия Аресты Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 13:55
Около сотни израильских самолетов уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы» в Ливане
Global Look Press
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Примерно 100 истребителей ЦАХАЛ взорвали тысячи ракет движения «Хезболла», которые хранили в контейнерах в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе израильского оборонного ведомства.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отметил, что большая часть подорванных снарядов предназначалась для атак на центральную часть Израиля, а меньшая - на север страны.

Всего военная авиация разгромила четыре десятка складов с боеприпасами в Ливане.

Ранее из-за нападения ливанского движения «Хезболла» власти в Тель-Авиве открыли доступ для жителей во все 240 бомбоубежищ и закрыли общественные пляжи. Все городские мероприятия, которые планировали провести 25 августа, также отменили.

Израиль Оружие Конфликт Израиля и Палестины Ливан
25 августа 2024, 13:50
Россия будет наблюдать за реакцией международных организаций на арест Дурова
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РФ продолжит отслеживать комментарии международных организаций на ситуацию с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, стоит учесть то, как некоторые организации и объединения применяли политическое, информационное и психологическое давления на Россию. Дипломат уточнила, что российская сторона внимательно проследит, как международные структуры отнесутся к вопросам, связанным с охраной прав человека и свободы слова.

Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже , когда он пересек границу. Основатель мессенджера вылетел на частном самолете из Азербайджана в Париж и планировал провести там вечер. Его задержали по ордеру, выданному Национальным управлением судебной полиции Франции.

Российское посольство связалось с французской стороной в связи с арестом предпринимателя. Сейчас дипведомство ожидает подробной информации от руководства Франции.

Мария Захарова МИД РФ Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 12:07
Россия потребовала от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова
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Посольство России в Париже потребовало от местных властей разъяснить причины ареста создателя Telegram Павла Дурова. Однако пока французская сторона не идет на сотрудничество, заявили РИА «Новости» в пресс-службе диппредставительства.

«После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», - заявили в посольстве.

Там уточнили, что поддерживают постоянную связь с адвокатом Дурова.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж показал миру «тираническое лицо» , задержав Дурова. Он не исключает, что такая же участь ждет во Франции владельца соцсети X Илона Маска за неподчинение европейским правилам цензуры по закону о цифровых услугах.

Дипломатия Франция Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 11:43
«Кто не с нами, тот против нас». Дурова арестовали во Франции по запросу США
Global Look Press
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Павла Дурова задержали в Париже по требованию американских властей, которые продолжат действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас». Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в Telegram-канале.

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя „телеги“ Павла Дурова по запросу властей США - еще одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу „кто не с нами, тот против нас“, - написал он.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дурова на Западе будут всегда считать опасным россиянином. По его словам, основатель Telegram хотел быть «человеком мира» и жить без родины, но просчитался.

США Аресты Франция Павла Дурова арестовали во Франции

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