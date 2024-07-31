31 июля 2024, 12:10

«Убил дорогого гостя в нашем доме». Израилю пообещали суровое наказание за убийство Хании

РИА «Новости»
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Израиль сам подготовил себе почву для наказания, убив главу политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом агентству IRNA заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана.

«Террористический преступный израильский режим убил дорогого гостя в нашем доме и заставил нас скорбеть. Тем самым он подготовил почву для сурового наказания», - сказал Хаменеи.

В результате удара по резиденции в Тегеране скончались Хания и его телохранитель. Ливанское движение «Хезболла» пообещало усилить борьбу с Израилем, но ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее.

Ранее МИД Турции осудил удар и выразил соболезнования народу Палестины. В ведомстве подчеркнули, что атака продемонстрировала незаинтересованность в мирном разрешении конфликта в секторе Газа.

Израиль Убийства Иран
31 июля 2024, 13:06
Убийство главы политбюро ХАМАС решительно осудили в Кремле
РИА «Новости»
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Россия решительно осудила атаку Израиля, которая привела к смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории Ирана. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к смерти господина Исмаила Хании», - сказал Песков.

Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели председателя политбюро движения Исмаила Хании вследствии израильского удара по резиденции в Тегеране. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Ответственность за смерть Хании движение возложило на Израиль и США, а также подчеркнуло, что удар не останется без ответа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее также пообещал Израилю возмездие за убийство Хании. По его словам, еврейское государство подготовило почву для наказания.

Кремль Израиль Убийства Палестина
31 июля 2024, 13:00
В Киргизии запретили вебкам. Владельцам студий пригрозили тюрьмой
Global Look Press
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В Киргизии ввели уголовную и административную ответственность за вебкам. Организаторам пригрозили тюремными сроками и конфискацией имущества, а актрисам большими штрафами. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Глава республики подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который приняли месяц назад. В Киргизии ввели ответственность за занятие проституцией в прямом эфире через специальную платформу.

Уголовную ответственность ввели за организацию вебкам-студий. Для физлиц предусмотрели штраф от 100 до 200 тысяч сомов (от 102,7 до 205,5 тысячи рублей) или лишение свободы до трех лет, по предварительному сговору - от 200 до 300 тысяч сомов (от 205,5 до 308,1 тысячи рублей) или тюремный срок до пяти лет.

При организованном преступном сообществе грозит до семи лет заключения, с привлечением детей - до 15 лет тюрьмы. В этих случаях предусмотрена конфискация имущества. Участников съемок могут наказать штрафом до 10 тысяч сомов (10,3 тысячи рублей).

В Бишкеке в 2021 году закрыли 15 порностудий. Их владельцы зарабатывали до 100 тысяч долларов в неделю.

RT взял интервью у российских вебкам-актрис, которые рассказали о последствиях съемок.

Штрафы Киргизия Законы
31 июля 2024, 12:07
В аэропорту Братиславы объявили срочную эвакуацию
Global Look Press
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Днем 31 июля в аэропорту Братиславы объявили эвакуацию из-за сообщения о заложенной бомбе. Большинство вылетов отложили, сообщил Topky.

«На основании полученного уведомления о размещении взрывного устройства в помещении аэропорта имени Штефаника в Братиславе в настоящее время полиция проводит первоначальные действия, включающие эвакуацию людей», - заявил представитель полиции.

Правоохранители устроили «пиротехнический обыск». Ожидавших вылета людей отвели в отдельную зону аэропорта до дальнейших указаний. Все вылеты, кроме рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines в Анталью, отложили. Воздушная гавань продолжила принимать прибывающие самолеты, однако пассажирам запретили высаживаться. На подъезде к аэропорту выстроилась очередь из машин и людей с чемоданами.

В Москве в середине июля объявляли эвакуацию из ТЦ «Каширская плаза». В здании сработала пожарная сигнализация.

Авиация Терроризм Полиция Эвакуации Словакия
31 июля 2024, 11:45
Евросоюз не договорился о позиции по Венесуэле из-за действий Венгрии
РИА «Новости»
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Евросоюз не смог принять заявление, критикующее результаты президентских выборов в Венесуэле, из-за того, что Венгрия наложила на него вето. Об этом сообщило издание Politico.

По данным авторов материала, глава евродипломатии Жозеп Боррель оказался вынужден выступить с обращением не от имени Евросоюза, а от своего собственного. Он заявил, что не признает результаты выборов, пока Николас Мадуро не предоставит ему прозрачные доказательства победы.

При этом немецкие депутаты призвали ужесточить санкции против Венесуэлы, но издание предупредило, что Венгрия может заблокировать и это.

Президентские выборы в стране прошли 28 июля. Победу на них, набрав более 50% голосов, одержал действующий президент Николас Мадуро. Однако местная оппозиция и ряд зарубежных стран отказались признавать итоги голосования.

Ранее Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран, не признавших результаты выборов.

Венгрия Венесуэла Евросоюз

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