«Убил дорогого гостя в нашем доме». Израилю пообещали суровое наказание за убийство Хании
Израиль сам подготовил себе почву для наказания, убив главу политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом агентству IRNA заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана.
«Террористический преступный израильский режим убил дорогого гостя в нашем доме и заставил нас скорбеть. Тем самым он подготовил почву для сурового наказания», - сказал Хаменеи.
В результате удара по резиденции в Тегеране скончались Хания и его телохранитель. Ливанское движение «Хезболла» пообещало усилить борьбу с Израилем, но ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее.
Ранее МИД Турции осудил удар и выразил соболезнования народу Палестины. В ведомстве подчеркнули, что атака продемонстрировала незаинтересованность в мирном разрешении конфликта в секторе Газа.