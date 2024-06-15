15 июня 2024, 08:54

«Убегать не собираюсь». Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку

Global Look Press
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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин опроверг подозрения о том, что он якобы собирается досрочно распустить парламент и уйти в отставку. Слухи появились на фоне рассмотрения в конституционном суде дела политика о нарушении этики, сообщила газета Bangkok Post.

«Я никогда не думаю об отставке или роспуске палаты представителей. Пусть судебная процедура идет своим чередом. Убегать я не собираюсь», - сказал премьер.

Дело против Тхависин инициировала группа из 40 сенаторов. В мае они обратились в Конституционный суд и обвинили премьера в нарушении конституционной этики за назначение на министерский пост адвоката экс-премьера Таксина Чинавата - 15 лет назад он получил шестимесячный тюремный срок.

Сеттха может потерять работу, если суд вынесет против него решение. Однако шансы премьер-министра на победу в деле, как полагают эксперты, возросли. Суд поручил связанным сторонам представить свои списки свидетелей и доказательств. Тхависин назначил своим советником специалиста по правовым вопросам Виссану Креангама.

Ранее Таиланд официально заявил о намерении вступить в БРИКС. Страна аргументировала это тем, что могла бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность союза и сделать его более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран.

Суд Отставки Работа Таиланд
15 июня 2024, 07:51
Куба возмутилась из-за несогласованного появления американской подлодки в ее водах
РИА «Новости»
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Американская подлодка USS Helena зашла на базу США в Гуантанамо, но не согласовала этот визит с кубинской стороной. Об этом заявил замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес, его процитировало издание Cubadebate.

Дипломат подчеркнул, что страна знала о присутствии США в кубинских водах, однако американские военные просто проинформировали Кубу и не получили приглашение для захода подлодки.

«Тем не менее, нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств», - отметил Домингес.

Замглавы МИД добавил, что Белый дом официально придерживается антикубинской политики. По его словам, визиты американских ВМС должны проходить по приглашению, «а это не тот случай». Дипломат также напомнил об оккупации провинции Гуантанамо, в заливе которой сейчас находится подводная лодка США.

Ранее американский экс-лидер Дональд Трамп осудил руководство страны за проводимую политику. Он прокомментировал заход военных кораблей России в порт Гаваны и обрушился с критикой на американского президента Джо Байдена.

США Куба Военные Дональд Трамп Подлодки
15 июня 2024, 07:27
Трамп обвинил Байдена в прибытии российского флота на Кубу
РИА «Новости»
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Прибытие отряда российских военных кораблей в порт Гаваны продемонстрировало слабость президента США Джо Байдена. Об этом американский экс-лидер Дональд Трамп заявил на мероприятии во Флориде, сообщило РИА «Новости».

Он раскритиковал Байдена и указал на слабость его политики. Республиканец отметил, что корабли российского флота сейчас находятся в 60 милях от Флориды.

«Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу», - предупредил кандидат в президенты.

Политик также рассказал, что Байден не пользуется уважением ни у российского руководства, ни среди лидеров других стран.

Ранее Трамп назвал немыслимым заход российских кораблей в порт Кубы. Тактическая группа отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия. В порт Гаваны прибыли в том числе атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков».

США Куба Военные Корабли Флорида Оружие
15 июня 2024, 06:07
«Терял концентрацию». Состояние Байдена на саммите G7 встревожило союзников
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден на саммите «Большой семерки» был в «наихудшем» состоянии за последнее время. Об этом сообщило The Sun.

«По данным хорошо осведомленных дипломатических источников, 81-летний президент „терял концентрацию“ во время встречи мировых лидеров в Апулии, Италия», - заявили журналистам таблоида.

Еще один собеседник издания отметил, что глава Америки иногда проявлял ясность ума, однако в большинстве случаев «терял фокус». Союзники американского лидера встревожились из-за состояния президента. Его поведение назвали «неловким».

Ранее Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Он забыл полученные перед выступлением инструкции.

G7 Саммиты Джо Байден
15 июня 2024, 05:39
НАСА придется спасать экипаж на космическом корабле Starliner
Freepik
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НАСА, возможно, начнет операцию по спасению экипажа космического корабля Starliner. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации журналистов, после отделения от ракеты-носителя НАСА заметило, что в капсуле есть утечка гелия. Также в ходе полета отказали четыре двигателя. Специалисты боятся, что экипаж Starliner застрянет на МКС, пока его не спасут.

«НАСА может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с ее коммерческими самолетами», - написали журналисты.

Профессор из университета Южной Калифорнии Майк Грунтман выразил сожаление, что у Starliner начались трудности. Он назвал Boeing одной из самых хороших аэрокосмических и оборонных компаний. То, что возникли проблемы - это национальная трагедия, по его словам.

Ранее появились слухи о происшествии на станции НАСА. В управлении объяснились - часть переговоров агентства по отработке сценария внештатной ситуации случайно оказалась в прямом эфире. Из-за этого произошло недопонимание.

МКС Корабли Самолеты Переговоры Boeing

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