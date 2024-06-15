«Убегать не собираюсь». Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку

«Я никогда не думаю об отставке или роспуске палаты представителей. Пусть судебная процедура идет своим чередом. Убегать я не собираюсь», - сказал премьер.

Дело против Тхависин инициировала группа из 40 сенаторов. В мае они обратились в Конституционный суд и обвинили премьера в нарушении конституционной этики за назначение на министерский пост адвоката экс-премьера Таксина Чинавата - 15 лет назад он получил шестимесячный тюремный срок.

Сеттха может потерять работу, если суд вынесет против него решение. Однако шансы премьер-министра на победу в деле, как полагают эксперты, возросли. Суд поручил связанным сторонам представить свои списки свидетелей и доказательств. Тхависин назначил своим советником специалиста по правовым вопросам Виссану Креангама.

Ранее Таиланд официально заявил о намерении вступить в БРИКС. Страна аргументировала это тем, что могла бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность союза и сделать его более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран.