У жены президента Сирии диагностировали лейкемию
Супруге президента Сирии Башара Асада Асме диагностировали лейкемию.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сирийскую президентскую канцелярию, речь идет об остром миелоидном лейкозе. После обнаружения некоторых симптомов и клинических признаков болезни жена президента прошла ряд медицинских обследований.
«Ей был поставлен диагноз „острый миелоидный лейкоз“», - указали в канцелярии.
Теперь первой леди предстоит соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование». Во время лечения Асма Асад временно не будет участвовать в публичных мероприятиях.
У жены президента Сирии еще в 2018 году обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. Ей провели успешную операцию, после которой канцелярия Асада сообщила, что Асма победила болезнь.
Associated Press сообщало, что публичные высказывания о таких болезнях довольно редки для арабских государств. По данным агентства, тему рака страны Ближнего Востока обычно не поднимают.