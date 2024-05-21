У жены президента Сирии диагностировали лейкемию

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сирийскую президентскую канцелярию, речь идет об остром миелоидном лейкозе. После обнаружения некоторых симптомов и клинических признаков болезни жена президента прошла ряд медицинских обследований.

«Ей был поставлен диагноз „острый миелоидный лейкоз“», - указали в канцелярии.

Теперь первой леди предстоит соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование». Во время лечения Асма Асад временно не будет участвовать в публичных мероприятиях.

У жены президента Сирии еще в 2018 году обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. Ей провели успешную операцию, после которой канцелярия Асада сообщила, что Асма победила болезнь.

Associated Press сообщало, что публичные высказывания о таких болезнях довольно редки для арабских государств. По данным агентства, тему рака страны Ближнего Востока обычно не поднимают.