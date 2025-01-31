31 января 2025, 09:40

У трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт — Захарова

Global Look Press
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У трех погибших в авиакатастрофе в США был российский паспорт. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

“У трех жертв этой авиакатастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта”, – сказала она.

Дипломат отметила, что российское гражданство могло быть и у четвертого нашего соотечественника, эту информацию пока проверяют. Также Захарова выразила соболезнования в связи со случившимся.

“Выражаем искренние соболезнования их семьям, всем американцам”, – сказала представитель МИД.

По ее словам, в самолете находились чемпионы мира в составе сборной России по парному фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Валянская. Авиакатастрофа случилась в ночь на 30 января. Самолет CRJ700 врезался в армейский вертолет Black Hawk. В ходе ЧП все погибли. На борту пассажирского лайнера было 64 человека.

США Катастрофы Мария Захарова Самолеты Россия Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 05:14
В США заявили, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать
РИА «Новости»
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Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что авиакатастрофу с участием пассажирского самолета и вертолета в небе над Вашингтоном можно было предотвратить. Такое заявление он сделал на брифинге The New York Post.

«Чтобы подтвердить слова президента, исходя из того, что я видел, считаю ли я, что это можно было предотвратить? Абсолютно», - сказал он.

Даффи настаивал на том, что между пилотами военного вертолета и самолета местной авиакомпании перед авиакатастрофой никакого сбоя связи не было. Она была стандартная, просто «что-то пошло не так».

По его словам, экипаж вертолета знал, что самолет находился в том районе. Оба воздушных судна летели по стандартному маршруту и в оптимальных условиях.

Ранее американские СМИ сообщили об извлечении бортовых самописцев потерпевшего крушения самолета из реки Потомак. В авиакатастрофе погибли 67 человек - 64 на борту самолета, а также три члена экипажа вертолета.

США Вертолеты Авиация Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 04:10
Трамп не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне
РИА «Новости»
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США и Россия находятся в контакте в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне, но эта тема не обсуждалась на высшем уровне. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на брифинге.

«Нет [не контактировал с Владимиром Путиным]. Не на эту тему», - ответил он на вопрос журналиста.

Трамп сказал, что американская и российская стороны уже связались друг с другом. Он пообещал содействовать отправке тел погибших россиян на фоне отсутствия прямого авиасообщения.

Столкновение произошло из-за проблем у пилотов вертолета Black Hawk , предположил он. Трамп допустил, что очки ночного зрения могли исказить им обзор.

Самолет Bombardier CRJ700 заходил на посадку в аэропорту Рейгана в Вашингтоне, когда столкнулся с военным вертолетом. Все погибли, в том числе фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Специалисты подняли из реки Потомак черные ящики , которые могут пролить свет на причину авиакатастрофы.

Вашингтон Авиакатастрофы Дональд Трамп Владимир Путин
31 января 2025, 03:49
Черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета вытащили из реки
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Бортовые самописцы потерпевшего крушение пассажирского самолета извлекли из реки Потомак рядом с Вашингтоном. Об этом сообщил телеканал CNN.

В офисе сенатора от штата Вашингтон Марии Кэнтвелл заявили, что регистраторы полетных данных с рейса CRJ 700 обнаружили в реке Потомак.

Там же отметили, что это важный шаг в расследовании причин катастрофы, ведь изучение устройств может предоставить важные данные о произошедшем.

Как уточнил телеканал ABC News , специалисты речевой и параметрический самописцы. Их отправили на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием авиакатастрофы.

Крушение произошло в ночь на 30 января. Военный вертолет врезался в гражданский самолет недалеко от аэропорта Рейгана. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Работающие на месте специалисты вытащили из реки Потомак более 30 тел.

США Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 00:24
Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина
РИА «Новости»
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Госдума постарается направить в большую часть парламентов мира информацию об обсуждении экс-президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на российского лидера Владимира Путина. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Депутат отметил, что обращение уже отправили в ряд стран, но его постараются распространить во всех или в большей части мировых парламентов. Не забудут и про небольшие государства на разных континентах.

«Все должны знать. Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование», - заявил Слуцкий.

По его словам, это «момент истины» в мировой политике, после которого уже не будет нацизма и попыток убить геостратегических лидеров.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение в конгресс США и ООН, потребовав тщательного расследования информации о покушении на Путина, а в случае ее подтверждения, то наказания виновных.

США Госдума РФ Конгресс США Депутаты Россия Владимир Путин Леонид Слуцкий Джо Байден ЛДПР

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