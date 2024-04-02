У США потребовали выйти из НАТО

«Гавайи не подпадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем (из-под действия соглашения - прим. ред.) остальные 49 штатов», - сказал Масси.

Ранее стало известно, что американский штат Гавайи, где находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Из этого следует, что в случае нападения на Гавайи эту статью не задействуют.

Как отмечал глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, причина такой ситуации кроется в том, что Гавайи не считаются частью Северной Америки, потому что остров находится в Тихом океане.