У шефа Пентагона обнаружили рак простаты

Врачи признались, что свой диагноз Остин узнал в начале декабря, однако скрыл его от публики.В конце месяца, 22 декабря, главе Пентагона провели простатэктомию, после чего он смог быстро восстановиться и вернулся на рабочее место.

Осложнения начались у Остина в первый день нового года: министр пожаловался на тошноту и сильные боли в животе и ноге. Медики выявили у него инфекцию мочевыводящих путей, из-за чего шефу Пентагона потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии.

Несмотря на инфекцию, врачи Остина дали ему «отличный прогноз». Рак удалось диагностировать на раннем этапе, что значительно повышает вероятность успешного лечения.

Остин несколько дней скрывал свое состояние не только от общественности, но и от Белого дома. Поведение главы Пентагона вызвало критику среди американских чиновников и парламентариев, однако президент Джо Байден отказался его увольнять.