«У него проблемы». Слова Байдена о Путине и ХАМАС указали на панику США

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«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», - говорится в материале.

Автор считает, что сейчас глава Белого дома озадачен несколькими проблемами. В частности, США на протяжении более полутора лет вкладывают миллиарды долларов в вооружение киевского режима, но желаемого результата не видят. Контрнаступление провалилось и Украина «будет потеряна», констатировали журналисты. Кроме того, растет угроза распространения конфликта на Ближнем Востоке, и это может стать второй серьезной проблемой Байдена: ему придется иметь дело сразу с двумя конфликтами.