«У нас ножи, у них пистолеты». ВМС Британии назвали бессильными против хуситов

Вести огонь по другим кораблям или суше на эсминцах можно только с помощью артиллерийских орудий в носовой части. Британские войска могут поражать наземные цели только с помощью подлодок и авиации. Один из собеседников издания, контр-адмирал Крис Пэрри, отметил, что британские ВМС не способны «идти в ногу» с российскими и китайскими.

«Вы не возьмете с собой нож на перестрелку, и на данный момент у нас ножи, а у них пистолеты», - посетовал Пэрри.

Бывший представитель Минобороны Британии в беседе со СМИ назвал ситуацию скандальной и возмутительной.

Ранее стало известно, что Великобритания собирается досрочно списать два военных корабля - HMS Argyll и HMS Westminster - из-за нехватки моряков. Фрегаты могут утилизировать или продать союзникам. Украина уже выразила желание получить эти корабли.