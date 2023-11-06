«У нас нет жилья». В Ирландии заявили об усталости от украинских беженцев
Ирландские власти хотят до конца года обязать беженцев из Украины самостоятельно платить за жилье. Об этом заявил премьер-министра страны Лео Варадкара, его слова передало издание Irish Times.
«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев», - сказал он.
Политик заявил о необходимости перенять опыт других государств, которые не предложили украинским гражданам неограниченное бесплатное проживание. Также в государстве могут поменять размер пособий, чтобы мотивировать приезжих к устройству на работу.
«Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры», - сказал он.
Ранее ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила, что польские перевозчики могут устроить забастовку на украинской границе. Причина недовольства - большой уровень конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.