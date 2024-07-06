У мятежников в Киргизии обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
Силовики провели обыски в машинах и домах подозреваемых в подготовке госпереворота в Киргизии. У них изъяли большое количество боеприпасов, десятки пистолетов и другого оружия, сообщила пресс-служба Госкомитет нацбезопасности республики.
По информации силовиков, группировка планировала захватить власть в Киргизии при помощи массовых беспорядков и применения силы. При обысках нашли 50 единиц оружия, 20 пистолетов, более 255,2 тысячи боеприпасов, 200 комплектов формы правоохранителей, 250 головных уборов полицейских и военных, 38 комплектов бронежилетов, два беспилотника, а также самодельные взрывные устройства, рации и экстремистскую литературу.
«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату ЖК КР Марлену Маматалиеву», - сообщила пресс-служба.