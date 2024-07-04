«У меня своих дел хватает». Путин высказался о дебатах Байдена и Трампа

«Я какие-то фрагменты видел. <...> У меня своих дел хватает, поэтому я не особенно слежу за тем, что там происходит», - признался российский лидер.

При этом он отметил, что результаты дебатов не стали для него неожиданностью.

«Что изменилось? Да ничего не изменилось! Что, нам было не известно, что ли, что может происходить? Известно», - подчеркнул Путин.

Ранее Байден рассказал журналистам , что вышел на дебаты с Трампом усталым после многочисленных поездок. При этом американское агентство AP сообщило со ссылкой на официальное расписание главы Белого дома, что последняя его зарубежная поездка состоялась за две недели до дебатов.