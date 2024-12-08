У БРИКС появится новый партнер

Официальное пригласительное письмо пришло в середине ноября. Чеонг Лун Лай сообщил, что руководство страны ответило согласием.

«И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», - сказал дипломат.

Еще одним партнером БРИКС может стать Казахстан. Президент России Владимир Путин сообщил, что в страну направлено приглашение. Ранее этот статус получила Белоруссия.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС появился из-за грубых нарушений со стороны США и их союзников. По его мнению, члены объединения продемонстрировали несогласие с односторонними санкциями и другими методами влияния.