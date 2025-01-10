У берегов ФРГ потерял управление танкер с 99 тысячами тонн нефти

Речь идет о 274-метровом судне Eventin, которое ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. На данный момент нет угрозы окружающей среде, экипаж находится на борту танкера. Эвакуация не нужна.

Ожидается, что судно отбуксируют в порт. Причина потери управления пока не установлена.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года при сильном шторме потерпели крушение два нефтяных танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации экстренных служб, общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тысяч тонн.

Ранее загрязнения мазутом обнаружили на почти 15 километрах побережья в Крыму: в четырех регионах и на острове Тузла. Мониторинг загрязнений ведут с использованием 10 морских и двух воздушных судов.