У Байдена нашли болезнь, влияющую на умственные способности

Сотрудники военкомата в Одессе попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе, но им помещали другие пассажиры. Видео конфликта опубликовало издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как в салон троллейбуса зашли люди в военной форме и потребовали документы у одного из пассажиров. При этом они не представили удостоверения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), а только военные билеты.

Пассажир возразил, что военные билеты не дают им права проверять документы. За него вступились попутчики, и военкомам пришлось отступить.

На прошлой неделе украинское издание ТСН сообщило, что житель Винницкой области смог избежать мобилизации, дважды придя в военкомат пьяным.

По закону нетрезвых нельзя направлять в воинские части, хотя украинец уверял, что хочет пойти служить. В итоге его так и не мобилизовали. Военкомат подал на мужчину в суд, но его оправдали.