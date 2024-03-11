Авторы статьи рассказали, что мужчина пожаловался врачам на головную боль, она с каждым днем становилась сильнее. В итоге ему назначили обследование, в ходе которого медики обнаружили заражение мозга личинками свиного ленточного червя. Из-за этого у пациента выросли кисты по обеим сторонам органа.

Ему диагностировали нейроцистицеркоз. Это заболевание часто появляется у любителей недожаренного и зараженного свиного мяса. Сам американец отметил, что является заядлым любителем бекона.

Мужчине назначили лечение противопаразитарными и противовоспалительными лекарствами.

Ранее астраханские врачи вытащили из глаза пациентки 12-сантиметрового червя-гельминта. Девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в глазу, медики диагностировали у нее дирофиляриоз. Эта болезнь передается через укусы зараженных комаров.