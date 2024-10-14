Тюремщица проносила заключенному наркотики и забеременела от него

Женщина стала проносить возлюбленному в тюрьму запрещенные вещества, пряча их в бюстгальтере. Потом между ними начались сексуальные отношения. Клавелл, у которой уже есть двое маленьких детей, забеременела. Она рассказала об этом коллеге.

Руководство тюрьмы узнало о связи с заключенным и уволило Клавелл. Женщина свою вину признала. Суд назначил ей 200 часов общественных работ. Мировой судья принял во внимание тот факт, что до этого у нее не было судимостей.

Похожая история произошла в Великобритании. Сотрудница тюрьмы родила ребенка от заключенного. В наказание за отношения с преступником ее отправили на два года в тюрьму.