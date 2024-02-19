Тюремный психолог завела романы с заключенными и избежала увольнения

Психолог и мать четверых детей оказалась в центре скандала в 2019 году. Выяснилось, что она завела роман с двумя заключенными в тюрьме Пален-Крик, расположенной к юго-западу от города Брисбена.

Специалист вступила с ними с непристойную переписку, целовала и обнимала во время сеансов, а с одним из заключенных она занималась сексом после его освобождения из тюрьмы.

Ее регистрацию в качестве психолога приостановили на четыре года осенью 2019 года, а позже назначили два года условного заключения. Недавно гражданский суд Квинсленда вынес решение, что продление запрета на профессию будет носить «карательный характер» и разрешил ей вернуться к работе в тюрьмах.

В конце прошлого года сотрудника сената США поймали на съемках гей-порно прямо в зале заседаний.