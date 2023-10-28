Тысячи жителей Лондона вышли на митинг в поддержку Палестины

«Тысячи протестующих вышли на улицы Великобритании, требуя прекращения огня», - указали в публикации.

Масштабное шествие заполонило центр британской столицы. Люди направилось к площади у парламента страны. Правоохранители приготовились «встречать» около 100 тысяч людей.

По данным телеканала, аналогичные акции проходят и в других городах, в том числе в Манчестере и Глазго.

Ранее мусульмане, проживающие во многих странах, раскритиковали американскую сеть ресторанов McDonald’s после того, как та выступила в поддержку ЦАХАЛ. В Турции, Ливане и Египте места быстрого питания столкнулись с вандализмом.

Кроме того, Палестину поддержала шведская активистка Грета Тунберг. Из-за этого Минобразования Израиля заявило о решении вычеркнуть ее имя из всех учебников страны.