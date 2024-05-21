Тысячи скорбящих пришли на прощание с погибшим президентом Ирана

Прямую трансляцию с панихиды запустило агентство IRNA. По данным работающего на месте корреспондента, церемония проходит на площади Мучеников. Ее участники полностью заполнили территорию и все прилегающие улицы. На специально организованной сцене священник прочитал заупокойную молитву.

После гражданской панихиды тела погибших доставят в Тегеран, где в главной мечети города проведут поминальный обряд по исламскому обычаю. Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Тело главы государства оставят в мавзолее имама Резы - одной из главных шиитских святынь.

Президент Раиси вместе с другими членами правительственной делегации погиб при крушении вертолета в минувшее воскресенье, 19 мая, в провинции Восточный Азербайджан. Причины аварии воздушного судна установят в результате расследования.