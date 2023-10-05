Тысячи россиян в Латвии получили предупреждения о возможной депортации

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Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3255 писем об истечении срока действия вида на жительство россиянам, которые подали документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Еще одной причиной для депортации оказалось незнание латышского языка.

Получить двухлетнее продление на сдачу языкового экзамена и постоянный ВНЖ могут лишь те россияне, которые уже начали подавать необходимые заявки, а также те, кто сдавал экзамен. Граждане России, которые этого не сделали, должны покинуть государство.

Посольство России в Риге следит за возможной депортацией россиян из Латвии , сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Диппредставительство старается не допустить катастрофического развития событий.