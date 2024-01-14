14 января 2024, 23:05

Тысячи ресторанов закроют в Британии из-за роста коммунальных платежей

Unsplash
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Тысячи баров и ресторанов в Великобритании закрываются из-за роста коммунальных платежей и стоимости аренды. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA.

«В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. <…> Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность», - отметили авторы статьи.

С января по сентябрь 2023 года в Соединенном Королевстве закрывали более десяти заведений общепита в день. Их общее число в стране сократилось до менее чем 100 тысяч впервые за всю историю наблюдений.

Минувшей осенью оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) опубликовал прогноз на грядущую зиму. Специалисты отметили, что на энергетическом рынке остаются риски и неопределенности. При этом аналитики добавили, что этой зимой цены на энергию будут ниже, чем в прошлом сезоне.

Великобритания История Рестораны
14 января 2024, 21:51
Румынские фермеры продолжат протестовать из-за провала переговоров с Минфином
Freepik
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Румынские фермеры продолжат протестовать, потому что переговоры в Министерстве финансов прошли безрезультативно. Эту информацию опубликовали на сайте телеканала Digi24.

«Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине - прим. ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна», - заявил представитель фермеров Дануца Андруш.

Как ранее отмечали журналисты, протест земледельцев начался 10 января. Некоторые фермеры заявили о намерении прибыть в Бухарест с тракторами. Аграрии из нескольких регионов вышли на улицу с сельскохозяйственной техникой и перекрыли въезд в столицу страны. На следующий день манифестанты отправились к представителям правительства.

Ранее румынские земледельцы разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Как заявили в украинской Госпогранслужбе, легковые и грузовые автомобили теперь могут проезжать в установленном порядке.

Протесты Переговоры Румыния
14 января 2024, 21:00
ЕС активизировал переговоры о скором начале операции в Красном море
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза ведут активные переговоры о начале собственной операции против хуситов в Красном море. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, ее процитировало РИА «Новости».

«Мы, как федеральное правительство, четко дали понять, что морская операция в Красном море важна и имеет первостепенное значение. <…> Об этом ведутся интенсивные переговоры», - заявила Бербок.

Она выразила надежду, что страны Евросоюза смогут прийти к соглашению «как можно быстрее».

Ранее германские власти анонсировали отправку в Красное море фрегата «Гессен». Предположительно, он станет частью совместной операции ЕС, решение о которой должны принять в середине февраля. Немецкий фрегат оснащен зенитными ракетами и ударными вертолетами, а также обладает передовой системой радиолокационной разведки.

Германия Ракеты Корабли Переговоры Евросоюз
14 января 2024, 20:54
После извержения вулкана в исландском Гриндавике загорелись дома
Global Look Press
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В городе Гриндавике (полуостров Рейкьянес в Исландии) лава после извержения вулкана добралась до жилых построек, в домах начались пожары. Подробности стихийного бедствия рассказали журналисты исландской телерадиокомпании RUV.

Извержение вулкана началось утром в воскресенье. Жителей Гриндавика эвакуировали ночью, в городе отключили электричество и водоснабжение, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

К вечеру потоки лавы добрались до города. Они повредили линии электропередачи и другие объекты инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба пока неизвестна - специалисты приступят к оценке после ликвидации последствий ЧП. Журналисты отметили, что городские власти хорошо подготовились - они установили специальные барьеры для лавы, и они хорошо себя показали.

Всего в Исландии 33 вулкана. На полуострове Рейкьянес за последние три года произошло четыре извержения.

Землетрясения Вулканы Экология
14 января 2024, 20:18
США нанесли очередной авиаудар по позициям хуситов на западе Йемена
Global Look Press
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США и Великобритания нанесли авиаудар по позициям шиитского движения «Ансар Алла» на севере провинции Ходейда в Йемене. Об этом РИА «Новости» сообщил йеменский военный источник.

«Американские и британские военные самолеты наносят удары по объектам группировки „Ансар Алла“ (хуситы) в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море», - отметил источник агентства.

Соединенные штаты и их союзник Великобритания начали наносить удары по йеменским хуситам в ночь на пятницу. Представитель хуситов сообщил, что по Йемену нанесли 73 удара, погибли пять человек, еще шесть получили ранения.

Однако удары союзников понизили наступательный потенциал хуситов не более чем на треть, считают американские эксперты. Большая часть вооружения хуситов установлена на передвижные комплексы и хорошо спрятана.

США Великобритания Военные Самолеты Йемен

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