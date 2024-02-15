Тысячи Porsche и Audi конфисковали в США

Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в Соединенных Штатах из-за китайской детали, производитель которой якобы нарушал закон о применении принудительного труда. Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на собственные источники.

«Поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом», - указали собеседники издания.

Производитель автомобилей заморозил поставку машин до конца марта, так как замененный электронный компонент прибыл из «западного Китая». Концерн не знал, откуда пришла деталь, пока сам поставщик не сообщил руководству Volkswagen Group о проблеме, уточнили источники газеты.

Завод сразу сообщил властям США об обнаружении этого компонента в авто. Всего проблема с деталью коснулась около одной тысячи Porsche , несколько сотен Bentley и несколько тысяч автомобилей Audi.

Источники газеты не подтвердили, действительно ли эту деталь произвели в Синьцзяне, который в последнее время подвергается критике со стороны Запада. Китайские компании попали под санкции США из-за якобы использования принудительного труда в этом районе.