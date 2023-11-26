Тысячи немцев выступили за переговоры по Газе и Украине

Акцию организовала немецкий политик Сара Вагенкнехт. Недавно она покинула состав партии «Левые». В своей вступительной речи она обвинила немецкое правительство в применении двойных стандартов в оценке этих двух конфликтов, напомнив про беспощадные бомбардировки ЦАХАЛ в Газе.

Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала власти страны за расходы на производство оружия и в целом на армию, подчеркнув, что в государстве достаточно и других проблем.

«Эта война должна закончиться. И это очень важно - во всех направлениях», - подчеркнула она.

Протестующие несли плакаты с надписями «Нет войне, сложите оружие», «Прекратите русофобию» и «Образование вместо бомб, НАТО и войн». Мелькали флаги, на которых сливались немецкий и российский триколор.

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