Тысячи людей протестовали в Буэнос-Айресе против политики нового правительства

Акцию протеста организовали левые организации спустя 10 дней после инаугурации президента страны Хавьера Милея. За это время он предпринял ряд шагов из своей политической программы, которую само аргентинское правительство охарактеризовало как «шоковую».

В начале митинга собравшиеся толпились на тротуарах, затем перебрались на проезжую часть из-за недостатка места. После того, как их окружили и стали теснить полицейские, началась давка.

Некоторые протестующие потеряли сознание, причем в толпе на тот момент находились еще и маленькие дети. Далее участники акции прошли маршем до президентского дворца, где в окружении полиции провели около часа.

Ранее телеканал TN сообщил, что нефтяные компании Аргентины подняли цены на топливо на 37% после заявлений нового правительства о принятии мер по выходу из экономического кризиса.

До этого министр экономики страны Луис Капуто заявил, что власти Аргентины в два раза снизят курс собственной валюты по отношению к американскому доллару для борьбы с кризисом.