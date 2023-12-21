21 декабря 2023, 02:15

Тысячи людей протестовали в Буэнос-Айресе против политики нового правительства

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Массовый антиправительственный митинг прошел в центре Буэнос-Айреса. Тысячи людей вышли на улицу, протестуя против социально-экономической политики новых властей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акцию протеста организовали левые организации спустя 10 дней после инаугурации президента страны Хавьера Милея. За это время он предпринял ряд шагов из своей политической программы, которую само аргентинское правительство охарактеризовало как «шоковую».

В начале митинга собравшиеся толпились на тротуарах, затем перебрались на проезжую часть из-за недостатка места. После того, как их окружили и стали теснить полицейские, началась давка.

Некоторые протестующие потеряли сознание, причем в толпе на тот момент находились еще и маленькие дети. Далее участники акции прошли маршем до президентского дворца, где в окружении полиции провели около часа.

Ранее телеканал TN сообщил, что нефтяные компании Аргентины подняли цены на топливо на 37% после заявлений нового правительства о принятии мер по выходу из экономического кризиса.

До этого министр экономики страны Луис Капуто заявил, что власти Аргентины в два раза снизят курс собственной валюты по отношению к американскому доллару для борьбы с кризисом.

Аргентина Протесты
21 декабря 2023, 02:52
Турок сбросил невесту со скалы за отказ выйти замуж
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Турецкая полиция обвинила гражданина страны в преднамеренном убийстве своей невесты. По версии следствия, 42-летний Низаметтин Гурсу скинул свою возлюбленную Есим Демир со скалы за отказ принять предложение руки и сердца. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Все произошло летом на мысе Поленте в Чанакалле. Это морское побережье с крутыми скалами и красивыми видами. Низаметтин Гурсу пригласил возлюбленную на романтическое свидание, чтобы сделать ей предложение. Но свидание закончилась трагически - Есим упала с 30-метровой скалы и погибла.

Мужчина уверял, что это случайность: женщина поскользнулась, когда он отходил к машине. Но родственники погибшей невесты утверждали: Есим не собиралась выходить замуж за Низаметтина и вообще собиралась с ним расстаться. К тому же девушка боялась высоты и никогда бы не подошла к обрыву. Кольцо, которое жених якобы вручил невесте, почему-то осталось у него в кармане. А на мысу полиция нашла разбитые очки девушки - возможное свидетельство борьбы.

В декабре полиция обвинила Гурсу в преднамеренном убийстве и заключила под стражу.

В мае 2023 года Пакистанский суд оправдал мужчину, который убил родную дочь в зале суда за побег от свадьбы.

Турция Убийства Женщины Мужчины Полиция
21 декабря 2023, 01:32
Си Цзиньпин открыто заявил Байдену, что Тайвань воссоединится с Китаем
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите стран АТЭС в Сан-Франциско рассказал о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой трех американских чиновников.

По словам китайского лидера, речь идет о мирной, а не силовой реинтеграции острова. Помимо этого, Си Цзиньпин опроверг прогнозы американских военных, заявляющих, что Китай планирует «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году, отметив, что власти КНР временных рамок не устанавливали.

Ранее в Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Си Цзиньпина. Они обсудили международное сотрудничество, в частности, рекордные объемы торговли, динамику товарооборота, сотрудничество в инвестиционной сфере.

Как заявил Мишустин, РФ и КНР продолжили торгово-экономическое взаимодействие, несмотря на вызовы, а Си Цзиньпин ответил, что наши страны заложили крепкий фундамент сотрудничества. Масштабы и качество этого взаимодействия, по его словам, возросли.

США Китай Си Цзиньпин Джо Байден
21 декабря 2023, 00:23
Жители Черкасской области Украины услышали взрывы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взрывы прогремели в Черкасской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна».

По информации журналистов, взрывы услышали жители севера региона. Официального подтверждения этих данных пока нет.

В Черкасской области объявили воздушную тревогу. Всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее взрывы раздались в Сумской области на севере Украины. Там, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Перед этим сирены включали в Киеве и 10 областях Украины.

Взрывы Украина
21 декабря 2023, 00:04
Макрон допустил приглашение Путина во Францию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Но произойдет это только в случае изменения ситуации на Украине, заявил эфире телеканала France 5 французский лидер Эммануэль Макрон.

Во время программы журналисты затронули тему предстоящих в 2024 году крупных событий. Один из них отметил, что на церемонию приедет президент США Джо Байден. Он также предположил, что на праздник не пригласят Путина, который 10 лет назад участвовал в мероприятии.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», - ответил Макрон на слова журналиста.

Ранее президент Франции говорил, что готов поговорить с российским коллегой. По его словам, он может возобновить диалог с Путиным, если у того есть предложения по установлению долгосрочного мира на Украине.

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Украина Франция

Новости по теме