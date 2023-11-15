Тысячи человек в Вашингтоне вышли на демонстрацию в поддержку Израиля

Митингующие в одежде цвета израильского флага и со звездой Давида собрались около монумента Джорджу Вашингтону и напротив здания Капитолия. Они пронесли по центральному бульвару транспаранты с призывами освободить заложников, поддержать Израиль в конфликте с Палестиной, уничтожить ХАМАС и не допустить прекращения огня в секторе Газа.

«Сегодня мы выражаем поддержку Израилю, чтобы добиться освобождения заложников и противостоять антисемитизму», - заявил представитель организации Jewish Federations of North America.

За демонстрацией следили полицейские патрули. По информации агентства, акция прошла без происшествий.

В Берлине, Бангкоке и других городах по всему миру прошли пропалестинские акции. Их участники призывали к погромам. Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал такие митинги новым видом антисемитизма.