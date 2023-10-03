Тысячи человек в Берлине вышли на акцию против поддержки Украины

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Демонстранты также выступили за отставку правительства и досрочные выборы в Германии. По данным правоохранителей, на момент шествия по городу произошло лишь несколько словесных перепалок между митингующими.

Всего к охране порядка в Берлине привлекли около 230 полицейских. Марш, который стартовал с площади перед Берлинским кафедральным собором, анонсировался близкими к правой партии «Альтернатива для Германии» активистами.

«Протестующие выступают за прекращение военной поддержки Киева, призывают к дипломатическому решению конфликта на Украине и возобновлению дружеских отношений с Россией», - сказано в публикации.

Ранее в ФРГ провели опрос, согласно которому 66% немцев выступили против поставки ракет Taurus на Украину из Германии.