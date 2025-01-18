18 января 2025, 23:50

Тысячи американцев вышли на протест против Трампа в центре Вашингтона

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Тысячи протестующих против политики избранного президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как заявил корреспондент агентства, находящийся на одной из площадок сбора демонстрантов, участники мероприятия держал в руках антивоенные плакаты и баннеры с надписями «Свободу Палестине», «Планета выше Пентагона» и «Остановите Трампа».

Там же собрались торговцы, продающие значки. Кроме того, несколько демонстрантов соорудили макет танка с надписью «танк мира».

Полицейские не вмешиваются в происходящее, так как мероприятие проходит мирно. Большая часть протестующих - женщины, сообщило агентство Reuters.

Активисты протестуют против политики Трампа, опасаясь, что она будет угрожать их конституционным правам. Организаторы акции прогнозировали, что в мероприятии примут участие 50 тысяч человек, а местная полиция ожидала около 25 тысяч. Кроме того, по всей стране запланировано более 300 других маршей.

На церемонии инаугурации Трампа не будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отменивший запланированную поездку в США без объяснения причин, сообщило радио Kp.ru.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп подвел американцев , решив перенести церемонию инаугурации с улицы в ротонду Капитолия.

США Пентагон Вашингтон Протесты Дональд Трамп Палестина
18 января 2025, 23:55
Трамп может выслать из США принца Гарри за ложь
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Британского принца Гарри могут депортировать из США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил изданию Daily Express.

В 2023 году центр обратился в суд с просьбой предоставить доступ к иммиграционным документам принца Гарри, чтобы изучить законно ли он получил разрешение на пребывание в США после своего признания в употреблении наркотиков.

Министерство внутренней безопасности США не стали подтверждать или опровергать наличие записей о возможном незаконном въезде герцога Сассекского. Позже Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в «защите Гарри».

«Президент Трамп заявлял в прошлом, что примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении… Я думаю, Гарри был бы депортирован из Соединенных Штатов очень быстро», - подчеркнул Гардинер, Аналитик предположил, что Трамп распорядится опубликовать записи в ближайшие месяцы.

В своих мемуарах принц Гарри написал, что употреблял кокаин.

После этого его призвал принести публичные извинения.

США Наркотики Суд Принц Гарри Дональд Трамп Джо Байден
18 января 2025, 22:14
Детская писательница в США устроила для приемных детей дом ужасов
РИА «Новости»
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Автор детской книги «Настоящий друг» Дженнифер Вулфталь и ее муж, инженер компании Lockheed Martin Джозеф получили от 10 до 12 лет тюрьмы за издевательства на тремя приемными детьми. Они установили в своем доме строгие правила, били и недокармливали подопечных, сообщила газета The New York Post.

Об издевательствах стало известно в 2021 году после того, как восьмилетняя приемная дочь четы попала в больницу в бессознательном состоянии. У нее отказали органы, на затылке виднелся опухший синяк, на губе - порванная рана, а во рту не хватало одного зуба. Врачи пришли к выводу, что девочка не могла получить эти травмы от падения, и передали информацию в полицию.

Правоохранители и органы опеки наведались к Вулфталям. То, что они увидели, американские СМИ окрестили домом ужасов. Двое других приемных детей пары девяти и 11 лет сильно недоедали и имели синяки. Супруги развесили правила поведения на 1100 письменных абзацев, некоторые из которых звучали странно. Например, детям запретили двигаться без разрешения и внушили, что их тела не принадлежат им.

В результате детей отдали другой приемной семье, а супругов арестовали. Они признали свою вину. Дженнифер получила 12 лет тюрьмы, ее муж - 10 лет. Несмотря на скандал, книга женщины осталась в продаже.

В Адыгее трехлетняя девочка умерла от издевательств со стороны родителей. За два месяца до этого они забрали ее из детдома, куда отдали сразу после рождения.

США Уголовное дело Дети
18 января 2025, 21:36
Бастрыкин поручил проверить слова австрийского политика о России
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В медиапространстве распространена информация о высказывании австрийского политика, призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», - уточнили в СК.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести процессуальную проверку и предоставить правовую оценку озвученным высказываниям.

Заявлениями поделился внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург, сообщил «Царьград». Австриец назвал Россию «классической колониальной империей».

Ранее Бастрыкин поручил проверить высказывания украинца Назара Приходько , призывающего убивать русских. Также он обвинил Россию в гибели экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

СК РФ Россия Следственный комитет России
18 января 2025, 21:12
В Египте заявили о планах Израиля освободить более 1890 палестинцев
РИА «Новости»
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В рамках первого этапа сделки по прекращению огня Израиль планирует освободить более 1890 заключенных палестинцев в обмен на удерживаемых ХАМАС 33 заложников. Об этом МИД Египта сообщил в Facebook.*

«Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки», - подчеркнули в ведомстве.

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о перемирии 15 января. Соглашением предусмотрено полное прекращение боевых действий в секторе Газа в три этапа.

В МИД Египта также напомнили, что первый этап прекращения огня будет длится 42 дня. За этот срок ХАМАС должен освободить свыше 30 израильских заложников, куда войдут дети, женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет.

Армия обороны Израиля также должна вывести войска из Газы в буферную зону и открыть сектор для поставки гуманитарной помощи. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января, сообщала Национальная служба новостей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Заключенные Израиль Египет Конфликт Израиля и Палестины

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