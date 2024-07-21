21 июля 2024, 16:32

Тяжелые бомбардировщики США отправились в тренировочный полет над Финляндией

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В воздушном пространстве Финляндии выполнили тренировочный полет два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщила пресс-служба финского Минобороны.

«Два американских бомбардировщика пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля», - указали в ведомстве.

Военные уточнили, что в небо также подняли два американских самолета-заправщика KC-135 и один самолет-заправщик KC-46. Они взяли курс из Норвегии на юг над Лапландией.

В российском Минобороны днем 21 июля сообщили, что на перехват бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые летели над Баренцевым морем , отправили истребители МиГ-29 и МиГ-31. При их приближении В-52Н сменили курс, удалились от государственной границы и развернулись.

США Финляндия Истребители Военные
21 июля 2024, 17:38
Автора биографии Путина исключили из союза журналистов Германии
РИА «Новости»
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Ассоциация немецких журналистов Network Recherche исключила из своего состава репортера и автора книг о президенте России Хуберта Зайпеля за полученный им гонорар от российского предпринимателя. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление объединения.

Зайпеля обвинили в нарушении правил журналистской этики и удару по авторитету профессии журналиста. По данным союза, автор получил 600 тысяч евро от российского предпринимателя для поддержки своих книг.

Скандал вокруг выплаты возник в ноябре 2023 года после публикации расследования телеканала ZDF и журнала Der Spiegel.

Они заявили, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России во время работы над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe, съемок документального фильма о России и интервью у российского лидера в качестве независимого журналиста для канала Norddeutscher Rundfunk (NDR).

В ходе проведенного аудита телеканал не нашел нарушений в поведении Зайпеля. Там отметили, что, если репортер и получал деньги из России, то к созданному им материалу отношения они не имеют. Но при этом там отметили, что журналист не уведомлял об этих поступлениях, в чем и заключалось его главное нарушение.

Зайпель не отрицал, что получил гонорар из России, но при этом подчеркивал, что на содержание книг или снятых им материалов это не оказало никакого влияния. По словам писателя, он не имел никаких обязательств перед спонсором за содержание.

Германия Книги Журналистика Россия Владимир Путин Деньги
21 июля 2024, 16:41
Францию призвали выйти из НАТО
РИА «Новости»
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Франции нужно выйти из состава Североатлантического альянса. Об этом испанской газете Pais сказал основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Политик признался, что вывел бы страну из НАТО, если бы стал премьер-министром. По его словам, блок придерживается логики войны.

«Лично я выбираю логику умиротворения и разоружения. Будь я в Елисейском дворце, то организованно и планомерно бы вышел из этого военного командования. Особенно в период нынешних конфликтов, чтобы не позволить стране втянуть себя в эту историю», - отметил он.

Призыв к выходу из блока также поддержал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что альянс опроверг мирные инициативы России по украинскому кризису, потому что хочет развязать тотальную войну.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО причиной украинского кризиса.

НАТО Франция
21 июля 2024, 16:20
Брошенным велосипедам на границе Финляндии и России нашли применение
Global Look Press
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Финские таможенные органы устроили распродажу велосипедов, оставленных прибывшими просителями убежища на границе республики с Россией. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По информации источника, в расположенном неподалеку от ведущего в Мурманскую область пограничного перехода городе Салла с молотка продали один самокат и 190 велосипедов.

Стоимость самого дорогого лота составила 220 евро, а в среднем цена за лот варьировалась в пределах 30-60 долларов. Самыми доступными оказались велосипеды ценой в один доллар.

С ноября 2023 года власти Финляндии начали сообщать о прибытии граждан третьих стран со стороны России, которые запрашивают убежище в Евросоюзе. С 30 ноября все автомобильные пункты пропуска на российской границе закрыты «до дальнейшего уведомления».

Ранее стало известно о сотнях россиян, ждущих очереди на убежище в Финляндии.

Финляндия Россия
21 июля 2024, 15:32
Эрдоган раскритиковал ЕС за недоверие к Орбану
РИА «Новости»
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Руководство Европейского союза ищет пути для отстранения Венгрии с поста председателя в отместку за поездки главы правительства страны Виктора Орбана с мирной миссией по Украине. Как сообщило издание Hürriyet, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пояснил, что Орбан прилетал в Анкару на минувшей неделе и рассказал, что отправится на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампам. После этой встречи западные страны обрушились на политика с жесткой критикой, а теперь дошло до того, что они готовы отстранить Венгрию с поста председателя Евросоюза.

«Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он ездил в Китай, его критиковали таким же образом. Затем он присутствовал на саммите в Шуше, его критиковали. Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что своими действиями западные страны начали попирать собственные демократические принципы. По его словам, сейчас всем, кто не согласен с такой позицией, необходимо набраться терпения и дождаться времени, когда будущее стран станет определять свободная воля народов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за несколько дней посетил Украину, Россию и Китай, где пообщался с лидерами стран, обсудив решение продолжающегося украинского кризиса. Последней его точкой стал саммит НАТО в Вашингтоне, где он провел переговоры с Дональдом Трампом.

По итогам своей поездки Орбан написал письмо лидерам Евросоюза , в котором изложил свое видение достижения мира. Он призвал организовать крупную конференцию на высоком уровне с привлечением руководства Китая, а также начать диалог с Россией. По его словам, это позволит Евросоюзу сделать важный шаг в урегулировании конфликта и прекратить бездумно копировать поведение США.

Руководство Европейского союза ищет пути для отстранения Венгрии с поста председателя в отместку за поездки главы правительства страны Виктора Орбана с мирной миссией по Украине. Как сообщило издание Hürriyet, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Венгрия Турция Реджеп Эрдоган Евросоюз Виктор Орбан

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