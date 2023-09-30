Тяжелая ноша. МИД Британии указал на болезненную поддержку Украины

Читайте нас в:

«Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», - высказался Клеверли.

Министр иностранных дел объяснил, что от украинского конфликта стала по-настоящему большой проблемой.

Ранее коллективный Запад показал, что начал уставать от поддержки киевского режима и поставок оружия. У стран исчерпались запасы вооружения и терпения, заявили обозреватели Politico.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не втягивать организацию в политизированные идеи по Украине. Также российский министр напомнил об обещаниях генсекретаря не поддерживать предложения, которые не предполагают участия в них всех сторон.