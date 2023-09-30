Тяжелая ноша. МИД Британии указал на болезненную поддержку Украины
Поддержка Украины стала тяжелой и болезненной для Великобритании ношей. Однако ситуация в мире может усугубиться, если страны резко прекратят помогать киевскому режиму, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли The House.
«Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», - высказался Клеверли.
Министр иностранных дел объяснил, что от украинского конфликта стала по-настоящему большой проблемой.
Ранее коллективный Запад показал, что начал уставать от поддержки киевского режима и поставок оружия. У стран исчерпались запасы вооружения и терпения, заявили обозреватели Politico.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не втягивать организацию в политизированные идеи по Украине. Также российский министр напомнил об обещаниях генсекретаря не поддерживать предложения, которые не предполагают участия в них всех сторон.