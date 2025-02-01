01 февраля 2025, 20:09

Тушившим пожары в Калифорнии спасателям пригрозили увольнением

РИА «Новости»
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Власти США отправили спасателям, тушившим лесные пожары в Калифорнии, предложение уволиться по собственному желанию. Неожиданное сообщение подорвало боевой дух служащих, отметила газета The Washington Post.

Авторы материала отметили, что многие из пожарных только начали восстанавливаться после борьбы с одной из самых разрушительных стихий в истории Калифорнии.

По данным издания, большинству федеральных служащих США предложили уволиться по собственному желанию, чтобы мотивировать их уйти в отставку до конца сентября. В другом случае их могут уволить в ходе запланированного масштабного сокращения численности государственного аппарата.

Кроме того, спасатели начали сомневаться в своей профессии и будущем. Федеральные пожарные команды уже столкнулись с низкой заработной платой и кадровым дефицитом.

Мощные пожары охватили Лос-Анджелес с 7 января. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня. Ранее стало известно, что Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров.

Спасатели Пожары Калифорния Пожары в Калифорнии
01 февраля 2025, 20:46
Тело разбившегося в авиакатастрофе в Вашингтоне фигуриста Наумова нашли
РИА «Новости»
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Работающие на месте авиакатастрофы в Вашингтоне спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова. Его мать Ия Наумова сообщила ТАСС, что похороны пройдут в Бостоне.

Работающие на месте авиакатастрофы в Вашингтоне спасатели обнаружили тело фигуриста Вадима Наумова. Его мать Ия Наумова сообщила ТАСС , что похороны пройдут в Бостоне.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. <…> Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», - сказала она.

Ранее спасатели отыскали останки его жены, Евгении Шишковой. Наумова сообщила, что их сына Максима поддержали две семьи, с которыми дружила чета. Они участвовали в опознании.

Спортсмены Авиакатастрофы Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
01 февраля 2025, 20:05
Жан-Мишель, а не Брижит? Кем могла быть жена Макрона в прошлом
РИА «Новости»
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Американская журналистка Кэндис Оуэнс представила первую часть расследования, в котором обещала доказать, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона — мужчина. Она провела трансляцию под названием «Становясь Брижит» на YouTube. Видео несколько раз становилось недоступным из-за DDoS-атак.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс представила первую часть расследования, в котором обещала доказать, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона - мужчина. Она провела трансляцию под названием «Становясь Брижит» на YouTube. Видео несколько раз становилось недоступным из-за DDoS-атак.

Оуэнс заявила, что первая леди Франции якобы родилась представителем мужского пола и ранее ее звали Жан-Мишель Тронье. Журналистка подчеркнула, что ручается за правдивость информации и ставит на это свою профессиональную репутацию.

Кэндис также рассказала, что получила письмо от юристов французского президента с требованием прекратить расследование, что еще больше навело ее на мысли о достоверности сведений. Оуэнс призвала публику обратить внимание на тот факт, что детские фотографии жены Макрона практически отсутствуют.

Во второй части расследования журналистка пообещала раскрыть имена врачей, которые якобы провели первой леди Франции операцию по смене пола*.

Весной 2024 года Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о его супруге. Он назвал информацию ложной и сфабрикованной.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Эммануэль Макрон Франция
01 февраля 2025, 19:12
Мальчик взорвал канализацию в Китае, бросив в люк петарду
Global Look Press
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На юго-западе Китая ребенок устроил взрыв канализации, бросив в люк подожженную петарду. Об этом сообщила газета The Paper.

Мощный взрыв метана произошел на одной из автомобильных парковок в провинции Сычуань. Мальчик хотел поэкспериментировать с пиротехническим изделием, поджег его и бросил в канализацию.

Взрывная волна оказалась настолько сильной, что подкинула в воздух несколько припаркованных рядом с люком машин. Транспортные средства, включая дорогостоящие Audi A8, Lincoln, Porsche, Lexus и Land Rover, получили повреждения.

Несовершеннолетний хулиган попытался скрыться с места происшествия, однако спустя час его поймали полицейские. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее из-за взрыва петарды в Саратове на улице Тархова пострадал 12-летний школьник. Мальчика госпитализировали с ожогами рук и лица.

Дети Взрывы Китай
01 февраля 2025, 19:02
В США засекретили личность пилота столкнувшегося с лайнером военного вертолета
U.S. Department of Defense
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Армия США засекретила личность женщины-пилота военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом рядом с Национальным аэропортом имени Рейгана вблизи Вашингтона. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Армия опубликовала имена двух погибших в результате столкновения, но не раскрыла данные третьего члена экипажа, а именно - женщины-пилота, сославшись на просьбу семьи о конфиденциальности», - заявили журналисты.

При этом неизвестно, что конкретно побудило семью военной летчицы просить не разглашать ее имя. Авторы материала назвали вопрос о личности женщины «особенно чувствительным».

Самолет CRJ700 рухнул после того, как с ним столкнулся армейский вертолет Black Hawk. Оба транспортных средства упали в реку Потомак. Из воды спасатели достали уже около 40 тел. Выжить никому не удалось, всего в самолете находились 67 человек.

США Вертолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном

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