Тушение военного завода Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения воды

Он сообщил, что на территории завода осталось много непотушенных очагов, однако пожарным пришлось прервать работу из-за опасности попадания в близлежащий канал Тельтов воды с химикатами. Для предотвращения попадания в канал токсичной воды построили заграждения из мешков с песком.

«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», - пояснил Венцель.

Представитель пожарных отметил, что огонь распространился со второго этажа из помещения для растений. Здание завода выгорело целиком, часть строения обрушилась. Ядовитый дым распространился по городу , жителям рекомендовали избегать района Лихтерфельде, где расположен завод, сообщило издание Ura.ru.