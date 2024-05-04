Тушение военного завода Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения воды
Берлинские пожарные прервали тушение огня на военном заводе Diehl из-за угрозы попадания в стоки загрязненной химикатами воды. Об этом изданию Bild рассказал представитель пожарной службы Адриан Венцель.
Он сообщил, что на территории завода осталось много непотушенных очагов, однако пожарным пришлось прервать работу из-за опасности попадания в близлежащий канал Тельтов воды с химикатами. Для предотвращения попадания в канал токсичной воды построили заграждения из мешков с песком.
«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», - пояснил Венцель.
Представитель пожарных отметил, что огонь распространился со второго этажа из помещения для растений. Здание завода выгорело целиком, часть строения обрушилась. Ядовитый дым распространился по городу , жителям рекомендовали избегать района Лихтерфельде, где расположен завод, сообщило издание Ura.ru.